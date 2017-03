Hành khách 'tố' có khủng bố trên chuyến bay Vietnam Airlines

Máy bay của Vietnam Airlines. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cụ thể, chuyến bay VN780 ngày 9/9 có giờ dự kiến xuất phát (ETD) tại sân bay Melbourne lúc 10 giờ 35 (giờ địa phương). Trong quá trình làm thủ tục lên máy bay, nhân viên tại cửa ra máy bay đã nghe được hành khách LUCKHAM J.Y có số ghế 19E (quốc tịch Australia) nói về hành khách đi cùng PUDDY R.A có số ghế 19D (cũng quốc tịch Australia) là “Don’t let this guy board, he is a terrorist” (tạm dịch: "Đừng cho hắn lên máy bay, hắn là khủng bố đấy").

Ngay sau đó, đại diện của Vietnam Airlines tại sân bay đã thông báo cho cơ trưởng và tổ tiếp viên của chuyến bay về sự việc, đồng thời phối hợp với nhà chức trách sân bay đưa hai hành khách rời khỏi tàu và tiến hành kiểm tra đồng bộ an ninh máy bay.

Cảnh sát Liên bang Australia (APF) đã đến làm việc với các đơn vị liên quan, cho phép máy bay tiếp tục hành trình và tạm giữ hai hành khách này để thẩm vấn.

Chuyến bay sau đó khởi hành lúc 11 giờ (giờ địa phương), chậm 25 phút so với kế hoạch. Sự việc diễn ra đối với hai hành khách này đã làm xáo trộn quy trình khai thác thường lệ cho một chuyến bay của hãng và ảnh hưởng đến 207 khách đi cùng chuyến./.

Theo Vietnam+