Hành khách Trung Quốc gây náo loạn sân bay Cam Ranh

Chiều 4-5, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng kết quả xác minh thông tin sự việc xảy ra tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) mà một số tờ báo, trang mạng của nước ngoài phản ánh.

Theo đó, chuyến bay VN462 có hơn 180 hành khách từ Cam Ranh đi Hong Kong dự kiến cất cánh lúc 17 giờ 55 ngày 2-5 nhưng bị hoãn do kẹt không lưu tại Hong Kong. Lúc này, toàn bộ hành khách đã ngồi trên máy bay chờ đợi. Đến 19 giờ 40 cùng ngày, do vẫn chưa xin được không lưu tại Hong Kong nên toàn bộ hành khách được đưa trở lại vào phòng chờ.

Thời điểm này, tại sân bay Cam Ranh có năm chuyến bay khác cũng đi Trung Quốc (TQ), nhân viên sân bay đang làm thủ tục xuất cảnh cho gần 1.000 hành khách nên khu vực soi chiếu ga đi quốc tế rất lộn xộn.

Lúc này, có một nam hành khách người TQ có thái độ không hợp tác khi làm thủ tục tại cửa khẩu khiến lực lượng an ninh phải tạm dừng thủ tục đối với hành khách này trong sáu phút để làm thủ tục cho hành khách tiếp theo. Cùng lúc có một hành khách khác bị soi chiếu đã phản ứng, không tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng an ninh, la hét, kích động, kéo theo nhiều hành khách khác đến trước khu vực soi chiếu cùng la hét, phản ứng, kích động.

Trước tình hình mất an ninh trật tự do hiệu ứng đám đông, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã tăng cường lực lượng an ninh để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Tình hình mất trật tự kéo dài đến khi chuyến bay VN462 cất cánh.

Trao đổi với PV, ông Phan Lê Hoan, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, thừa nhận lực lượng chức trách có chậm làm thủ tục cho một hành khách, dẫn đến bức xúc.

“Khi bị chặn lại trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh, hành khách này có thái độ quá khích, la ó ầm ĩ. Lúc này, một số hành khách khác ùa theo kiểu như lao vào đánh tháo. Do đó, lực lượng an ninh cửa khẩu có lao vào khống chế, đưa hành khách này vào phòng hút thuốc để tránh manh động. Sau đó, hành khách này tuân thủ quy định và lên máy bay về nước” - ông Hoan nói.

Về thông tin trên các trang nước ngoài cho rằng hành khách bị mất điện thoại tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, ông Hoan cho biết thêm: Lúc 20 giờ 20 ngày 2-5, sau khi cùng gia đình đi qua khu vực soi chiếu, một nam hành khách người TQ quay lại ra hiệu với nhân viên an ninh là mất một điện thoại di động. Kiểm tra lại khu vực máy soi, nhân viên an ninh thông báo không thấy có điện thoại nào sót lọt.

Sau đó, việc trích xuất camera cũng được tiến hành. Cùng lúc, nhân viên an ninh hướng dẫn hành khách gọi vào số máy điện thoại bị thất lạc thì con của hành khách bị mất điện thoại nghe máy, đi ra từ phòng chờ, đưa lại điện thoại cho người thân của mình. Sau đó, vợ của hành khách bị mất điện thoại đã xin lỗi nhân viên an ninh.

Cũng trong chiều 4-5, ông Nguyễn Văn Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh, đã phản bác thông tin trên các trang mạng nước ngoài cho rằng nhân viên hải quan sân bay Cam Ranh "vòi" 100 nhân dân tệ của hành khách TQ mới cho xuất cảnh.

“Tôi khẳng định không có chuyện nhân viên hải quan lấy tiền của khách. Qua kiểm tra, chúng tôi xác định ca trực đó không có trường hợp vi phạm về hàng hóa. Quan điểm của chúng tôi là nếu phát hiện nhân viên vi phạm sẽ kỷ luật nghiêm. Do đó, chúng tôi đề nghị làm rõ thông tin này. Tôi cũng sẽ yêu cầu các trang mạng đó cải chính lại thông tin đã đưa” - ông Cường nói.