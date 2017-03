Hành trình vào... trại giam của 2 con bạc khát nước

Theo tài liệu điều tra: Trước đó, Út được bạn bè rủ qua casino ở Campuchia đánh bạc. Vận may không đến nên Út bị chủ sòng bắt giữ, điện thoại cho gia đình đòi tiền chuộc thế thân với giá 20 triệu đồng. Về nhà được ít hôm, Út lại trốn gia đình đi đánh bạc rồi mượn chủ sòng 2.500 USD để nhằm gỡ gạc, nhưng lại thua rồi bị giữ tại PhunSom (tiếp giáp với Thái Lan) cách casino khoảng 7 giờ đi đường.



Sau đó, gia đình mang 45 triệu đồng đến chỗ giam chuộc Út về. Lần thứ ba Út sang casino, lại thua và mượn 20 triệu đồng đánh bạc rồi bị giữ lại. Lần này gia đình đã hết tiền, phải đi vay mượn tiền để chuộc Út về... Vào khuya 2/6, Út thấy em ruột là Lê Thành Đặng đang ngủ say nên đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy BKS 70C-022.14 rồi chạy xe qua Campuchia, đến tiệm cầm đồ đối diện casino Roya Vàng thế chấp 20 triệu đồng. Có tiền, Út vào casino đánh bạc hết tiền, lại mượn 1.000 USD đánh tiếp rồi bị giữ thế thân đòi tiền chuộc.



Anh Đặng sau khi thức dậy phát hiện xe bị mất liền báo Công an xã Long Thuận, một mặt nghi là anh trai lấy trộm nên rủ bạn sang Campuchia tìm xe. Khi đến tiệm cầm đồ đối diện casino Roya Vàng, anh Đặng thấy xe của mình trong đó nên đến chuộc xe với số tiền 20,6 triệu đồng. Còn Út thì được gia đình mang tiền sang chuộc về vào ngày 1/7. Đến ngày 27, Công an huyện Bến Cầu bắt giữ Út về hành vi trên.



Còn Nhân đã trộm xe máy BKS 52T7-9388 của chị ruột là Nguyễn Thế Phương, 26 tuổi đem sang Campuchia thế chấp lấy 300 USD vào casino Lasvegas đánh bạc. Khi hết tiền, Nhân đưa số điện thoại của gia đình cho người cầm xe yêu cầu điện thoại về nhà đem 24 triệu đồng đến chuộc xe và người về (ý định của Nhân khi gia đình mang tiền lên chuộc xe sẽ dư lại một số tiền để tiếp tục đánh bạc).



Sau khi điện thoại cho gia đình, chờ mãi không thấy gia đình mang tiền đến chuộc về, Nhân tiếp tục điện thoại cho anh ruột là Nguyễn Thế Vinh (ngụ xã Long Giang, Bến Cầu) nhờ chuộc xe với giá 300 USD. Anh Vinh liền mang tiền đến chuộc xe và Nhân về rồi giao xe lại cho Công an huyện Bến Cầu xử lý





Theo Tuyết Nhung (CAND)