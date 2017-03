Hành vi gây TNGT: Tăng mức phạt, không có tiền nộp thì giữ xe!

Một số địa phương phản ánh tình trạng một số dự án trên quốc lộ 1A đang thi công không đảm bảo an toàn khiến tai nạn tăng cao. Ông Đinh La Thăng khẳng định trên các tuyến đường đang thi công đều đã được bố trí kinh phí đảm bảo an toàn giao thông. Nên các địa phương phải thường xuyên phối hợp để giám sát: “Dự án nào không đảm bảo an toàn giao thông thì đề nghị các tỉnh thổi còi cho dừng. Sau đó chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý quyết liệt” - ông Thăng nói. Theo ông Thăng, trong ba tháng đầu năm (16-12-2014 đến 15-3-2015) toàn quốc đã xảy ra 5.851 vụ TNGT, làm 2.345 người chết và 5.488 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 731 vụ (giảm 11,11%), giảm 82 người chết (gần 3,4%) và 974 người bị thương (giảm 15,5%). Tuy nhiên, trong tháng 3-2015, tăng 169 người chết và năm người bị thương: “Để giảm được TNGT thì sắp tới phải tăng mức xử phạt lên để đảm bảo tính răn đe của pháp luật” - ông Thăng nói.