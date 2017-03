Hành vi hung hãn, lãnh án chung thân

Tổng hợp hình phạt là chung thân. Bị cáo còn phải bồi thường 59 triệu đồng cho phía người bị hại.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn với hai nạn nhân, An đã đánh chết một người, gây thương tật 14% cho người còn lại. Sau đó An lấy xe máy của một nạn nhân bỏ trốn...

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, hung hãn. Cần xử lý thật nghiêm...

NĐ