Hành vi nhỏ nhưng hậu quả khôn lường

Nghe nhiều người dân than vãn gặp khó khăn khi đi xin cấp giấy tạm trú, tạm vắng nên Nguyên đã hứa giúp. Nguyên đã nghĩ ra cách làm giả con dấu của công an phường, giả tên, chữ ký của trưởng công an để làm tạm trú, tạm vắng giả. Nguyên làm giả gần 40 tạm trú, tạm vắng giả.

Trước tòa, Nguyên thành khẩn khai nhận hành vi và cho rằng hành vi của mình là nông nổi. Theo Nguyên: “Trước đây tôi cũng gặp khó khăn khi đi làm các loại giấy tờ như nhà đất, hộ khẩu… nên nghĩ nếu có người giúp làm nhanh chóng sẽ vô cùng cảm ơn nên đã hứa giúp, do giúp không được nên bị cáo nghĩ ra cách làm giả, thấy làm dễ dàng và không nguy hại nên làm tiếp”. Chủ tọa phân tích việc làm của bị cáo là cực kỳ nguy hại, gây khó khăn trong việc quản lý của Nhà nước. Việc bị cáo làm giả tạm trú, tạm vắng tức là cho các công dân chưa qua xác nhận, đồng ý của chính quyền vào cư trú tại địa bàn. Nhỡ đâu những người này vi phạm pháp luật rồi bỏ trốn thì làm sao có thể kiểm soát, nghiêm trị và ngăn ngừa, giáo dục. Việc làm của bị cáo rất có khả năng sẽ gián tiếp tiếp tay cho tệ nạn xấu trong xã hội gia tăng và khó quản lý.

Nghe vị chủ tọa giải thích, Nguyên cúi đầu: “Dạ thưa, vì bị cáo nghĩ nông cạn, xin tòa tha lỗi, bị cáo chỉ muốn giúp và muốn kiếm thêm chút tiền nhưng giờ thì bị cáo biết hành động của mình nguy hại tới đâu rồi”. Nói xong, Nguyên xin tòa tăng mức án để răn đe bản thân và giáo dục xã hội. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh Nguyên khó khăn, mức án sơ thẩm của TAND quận 7 tuyên là phù hợp nên TAND TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo ba năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức...

DƯƠNG HẰNG