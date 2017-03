Hành vi nông nổi, được án treo

HĐXX nhận định bị cáo Ngoan phạm tội có tính chất cơ hội, là hành vi không tốt nhưng xét thấy Ngoan chưa có tiền án, phạm tội khi chưa thành niên, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản được thu hồi ngay sau khi phát hiện, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng; ngoài ra, tại phiên xử phúc thẩm xuất hiện tình tiết mới mà phiên xử sơ thẩm của TAND quận Bình Thạnh chưa đề cập tới là gia đình bị cáo có công nên xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội.

Theo hồ sơ, do cần tiền tiêu xài, chiều 13-10-2010, Ngoan lấy trộm điện thoại trị giá 2,2 triệu đồng của chị S. chung phòng trọ. Sáng hôm sau, chị S. không thấy điện thoại nên hỏi cả phòng nhưng không ai thừa nhận liền đi báo công an. Sau đó, Ngoan thừa nhận hành vi khi bị công an triệu tập.

KIM THANH