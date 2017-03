Hắt ly bia vào cán bộ, bị 12 tháng tù

Ngày 2-10, TAND huyện Định Quán (Đồng Nai) đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Mỹ Lân 12 tháng tù, Trần Đình Lập (em trai Lân) và Nguyễn Quốc Hoàng (lái xe cho Lân) mỗi người sáu tháng tù về tội làm nhục người khác. Tòa còn buộc các bị cáo bồi thường cho người bị hại Phạm Văn Trọng (Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Định Quán) hơn 14 triệu đồng.

Cũng như trong phiên xử lần đầu từng bị hoãn trước đây, tại phiên tòa này, bị cáo Lân tiếp tục khẳng định hành động hắt ly bia của bị cáo tại quán ăn chỉ là bộc phát, bị kích động vì thấy các cán bộ thuế ở bàn bên ăn nhậu lớn tiếng.

Lúc đó, sau khi bị cáo nói: “Nay còn là quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mấy ông ăn nhậu nói nhỏ thôi”, một người bên bàn cán bộ thuế hỏi: “Con nào ăn nói giống chính trị gia vậy?”. Ông Trọng đáp: “Nó là cháu ông L. về hưu hết thời rồi, nó bị trù dập mấy năm nay mà vẫn to mồm”. Bị kích động, bị cáo mới cầm ly bia bước sang bàn ông Trọng nhưng va phải một người khác khiến ly bia bị đổ. Bị cáo cầm ly bia khác cạnh bàn ông Trọng, chưa kịp hắt thì ông Trọng đã giằng co khiến ly bia này cũng bị đổ. Sau đó hai người giằng co nhau, bị cáo túm cổ áo ông Trọng, còn ông Trọng thì túm tóc, đánh bị cáo.

Bị cáo Lập khai lúc chị mình với ông Trọng giằng co, thấy những người đi cùng ông Trọng quá đông, nhiều người cầm ghế sắt, chai bia sẵn sàng xông vào đánh chị mình nên Lập mới cầm chai bia lên nhằm mục đích hăm dọa, ngăn cản. Lập cũng không hề đạp ông Trọng ngã khi ông này bỏ chạy lên xe ô tô biển số xanh.

Bị cáo Hoàng cũng giữ nguyên lời khai như buổi xét xử đầu tiên. Bị cáo sợ xảy ra đánh nhau nên cầm điện thoại giơ lên tự phát, hù dọa quay phim. Hoàng khẳng định một người ở bàn cán bộ thuế đã định dùng chai bia đánh Lân nhưng thấy Hoàng cầm điện thoại dọa quay phim nên dừng lại. Thấy có hiệu quả nên Hoàng cứ giơ lên.

Đại diện VKS nói hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Trọng, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngành thuế địa phương. Cho rằng các bị cáo khai trước tòa không trung thực và chưa đền bù thiệt hại cho phía người bị hại, đại diện VKS đã đề nghị tòa phạt bị cáo Lân 12-18 tháng tù, hai bị cáo còn lại sáu tháng tù.

Trong khi đó, các bị cáo đều cho rằng các cơ quan tố tụng đã cố tình dồn ép họ vào tù. Những người làm chứng trong vụ án phần lớn đều là cán bộ thuế, khai có lợi cho ông Trọng.

Trước đây, sau khi hoãn xử trả hồ sơ điều tra bổ sung, tòa yêu cầu làm rõ thương tích của bị cáo Lân do đâu mà có, ông Trọng có nói xúc phạm đến cha mẹ bị cáo Lân hay không, nguồn gốc của bức ảnh chụp trên bàn ăn của cán bộ thuế có nhiều lon bia và hai thùng bia dưới gầm bàn...

Kết luận điều tra bổ sung hoàn toàn có lợi cho phía ông Trọng. CQĐT cho rằng tại quán nhậu ông Trọng không chửi người thân của bị cáo Lân. Về thương tích của bị cáo Lân, ngay trong ngày xảy ra vụ xô xát, bị cáo đã tới BV Đa khoa khu vực Định Quán khám, bốn ngày sau bị cáo quay lại lấy giấy chứng nhận vùng đầu có vết thương phần mềm bầm tím. CQĐT cho rằng giấy chứng nhận thương tích này căn cứ vào kết quả thăm khám ngày 14-10-2013 chứ bác sĩ không căn cứ hồ sơ, bệnh án lưu khám ngày 10-10-2013 của bị cáo. Từ đó CQĐT khẳng định ông Trọng không đánh bị cáo Lân nên không ra quyết định cho bị cáo đi giám định thương tật. Về nguồn gốc bức ảnh cho thấy cảnh trên bàn ăn của cán bộ thuế có nhiều lon bia và hai thùng bia dưới gầm bàn thì CQĐT chưa xác định được.

Theo luật sư của các bị cáo, những bức ảnh chụp cho thấy cảnh có nhiều lon bia và hai thùng bia dưới bàn của đoàn cán bộ thuế chính là một phần nguyên nhân của vụ án. Chính vì cán bộ thuế ăn nhậu nói lớn tiếng nên mới xảy ra xô xát. Cạnh đó, lời khai các nhân chứng trước tòa có nhiều mâu thuẫn. Có người khẳng định nhóm người bị cáo vào quán một lúc thì mới xảy xô xát nhưng có người lại nhìn thấy bị cáo Lân từ ngoài đi thẳng vào bàn ông Trọng. Hành vi của các bị cáo là bột phát, không có sự chuẩn bị trước. Các bị cáo bị khởi tố là oan, đúng ra chỉ cần xử phạt hành chính. “Vụ án này có sự khuất tất, áp đặt. Chưa bao giờ trong tố tụng Việt Nam có việc hắt một ly bia mà phải ngồi tù” - luật sư nhận xét.

Theo tòa, những bức ảnh chụp bàn ăn của cán bộ thuế có nhiều bia “chỉ là thông tin tham khảo, không thể coi đó là bằng chứng” vì chưa xác định nguồn gốc của chúng. Còn việc cán bộ ăn nhậu buổi trưa thì cơ quan chức năng sẽ xử lý về mặt hành chính.

VĂN NGỌC