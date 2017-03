Hắt nguyên xô mắm tôm vào 7 công an

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Huyền tại phiên toà



Theo N.Quyết (NLĐO)

Ngày 17-5, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án làm nhục người khác. Bị cáo là Nguyễn Thị Minh Huyền (SN 1983 ở huyện Thanh Trì - Hà Nội).Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Trì, ngày 26-9-2012, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thanh Trì đi làm nhiệm vụ kiểm tra quán thịt chó của Nguyễn Thị Minh Huyền. Do bàn thịt chó và biển đặt lấn vỉa hè nên tổ công tác đã quyết định thu hồi bàn bán thịt chó.Phản ứng lại việc này, Huyền đã mắng chửi và hắt xô mắm tôm vào 7 người trong tổ công tác, gồm các ông Hoàng Tuấn Thành, La Tiến Cường, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Việt Bàng, Hoàng Văn Vy (là công an xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì), Trần Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Tuấn (Công an huyện Thanh Trì).Xác định hành vi của Huyền là đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của người đang thi hành công vụ nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy tố Huyền về tội Làm nhục người khác.Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5-3-2013 vừa qua, TAND huyện Thanh Trì đã tuyên phạt bị cáo Huyền 12 tháng tù giam.Không đồng ý với bản án, bị cáo đã kháng cáo. Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm lần này, sau khi xem xét, TAND TP Hà Nội cho rằng bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đúng cơ sở pháp luật nên đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.