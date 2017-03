Hắt nước sôi chống thi hành án, bị truy tố

VKSND huyện cho rằng vợ chồng Chinh chống đối quyết liệt, dùng nước sôi hắt vào đoàn cưỡng chế để chống thi hành án (THA)... Hành vi này là nguy hiểm nên phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, mấy năm trước, tòa buộc vợ chồng Chinh phải trả cho nhiều nguyên đơn trên 20 triệu đồng. Sau đó, các nguyên đơn đã nộp đơn đến cơ quan THA huyện Tân Phú yêu cầu THA. Cơ quan THA huyện nhiều lần mời vợ chồng Chinh cùng các nguyên đơn đến để giải quyết nhưng cả hai không chấp hành...

Do đó từ năm 1998 đến 2008, cơ quan THA huyện Tân Phú đã bốn lần cưỡng chế vợ chồng Chinh nhưng đều bị chống đối quyết liệt. Thậm chí có lần, Chinh không ở nhà, còn Hường khóa cửa trong chống đối, có những lời lẽ thô tục thách thức và hắt nước sôi vào đoàn cưỡng chế. Lần khác thì vợ chồng Chinh đóng cửa, chửi bới xúc phạm đoàn cưỡng chế…

Vì những hành vi trên, cơ quan THA huyện Tân Phú chuyển hồ sơ đến Công an huyện Tân Phú. Tháng 12-2009, công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Chinh về tội không chấp hành án. Tháng 3-2010, VKSND huyện Tân Phú đã ra cáo trạng truy tố vợ chồng Chinh…

V.ĐOÀN