Hạt phó kiểm lâm bị “lâm tặc” đánh gục tại chỗ

Trước đó, đêm 4-8, sau khi nhận được tin báo có các đối tượng khả khi vào rừng biên giới Thông Thụ, ông Thành cùng các cán bộ kiểm lâm lên đường đi tuần tra. Ông Thành lên đến bản Mường Piệc (xã biên giới Thông Thụ, huyện miền núi Quế Phong) thì phát hiện hai đối tượng đang bốc gỗ lậu lên một chiếc xe bán tải. Ông Thành yêu cầu dừng ngay việc bốc chuyển gỗ lậu thì bị hai đối tượng trên đánh vào mặt và đầu. Sau khi đánh ông Thành gục tại chỗ, hai đối tượng trên lên xe bỏ chạy.

Ông Thành được đưa đến BV Đa khoa huyện Quế Phong cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, ông Thành được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị. Các bác sỹ cho biết, ông Thành bị đánh vẹo vách ngăn sống mũi và bị chấn động não.

Hiện Cơ quan công an huyện Quế Phong cùng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đang khẩn trương điều tra, truy bắt hai “lâm tặc” đánh ông Thành.

Chiều 5-8, Đại tá Bùi Văn Ngân, Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Nghệ An) đã đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, thăm, động viên và trao số tiền 2 triệu đồng được trích từ quỹ tình nghĩa cho ông Lê Văn Nghĩ (54 tuổi, công an thường trực xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ an) - bị hai kẻ đi trộm chó dùng kiếm chém chấn thương sọ não.





Con trai ông Lê Văn Nghĩ đang đút cháo cho ông ăn trên giường BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.. Ảnh: Đắc Lam

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, rạng sáng 1-8, khi phát hiện hai đối tượng trộm chó mang theo câu chó và kiếm thì tổ công tác Công an xã Khánh Thành yêu cầu dừng xe. Nhưng hai “cẩu tặc” liều lĩnh đâm xe máy vào ông Nguyễn Trọng Lý - Phó Trưởng Công an xã Khánh Thành. Ông Nghĩ lao ra bắt thì bị đối tượng ngồi sau rút kiếm ra chém vào trán, khiến vỡ xương sọ não, tụ máu màng não. Các BS đã phải khâu vết chém sâu trên trán ông Nghĩ tới 7 mũi.

ĐẮC LAM