Hậu Giang: Đề xuất cảnh cáo bốn cán bộ TTGT đánh bạc

Những cán bộ bị họp xem xét kỷ luật gồm ông Nguyễn Thanh Tuấn - Đội trưởng Đội TTGT số 3, Lý Kim Tùng - Đội trưởng phụ trách trạm cân tải trọng xe cùng các ông Trần Văn Lý, Nguyễn Trung Tình - thanh tra Đội TTGT số 3. Cuộc họp này cũng đã kiến nghị Ban Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét kỷ luật về mặt chính quyền.

Trước đó, chi bộ nơi các ông Tuấn, Tùng, Lý và Tình đã họp kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật đảng các vị nói trên ở mức khiển trách và chuyển hồ sơ về cho UBKT Đảng bộ Sở GTVT xem xét quyết định.

Cuối giờ chiều 24-3, chúng tôi liên lạc qua điện thoại với ông Lê Văn Năm - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang, ông Năm khẳng định thông tin trên và cho biết theo quy trình, UBKT đề xuất mức kỷ luật nói trên để trình Ban chấp hành Đảng bộ Sở xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng theo thẩm quyền. “Dự kiến trong ngày 25 hoặc 26-3, Ban chấp hành Đảng bộ sẽ họp để xem xét thi hành kỷ luật các cán bộ nói trên” - ông Năm cho biết thêm.

Cũng liên quan đến vụ đánh bạc nói trên, trước đó chiều 13-3, ông Nguyễn Thanh Phong - phó chánh Văn phòng UBND huyện Vị Thủy đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng và cách chức phó chánh văn phòng, đưa xuống làm chuyên viên.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 18-2 (30 tết Nguyên đán Ất Mùi 2015), từ tin báo, Công an huyện Vị Thủy kiểm tra văn phòng Đội TTGT số 3 (Thanh tra GTVT - Sở GTVT tỉnh Hậu Giang) tại ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy qua đó phát hiện năm người đang đánh bài ăn tiền.

Trên chiếu bạc công an không thu giữ được tiền nhưng thu giữ trên người các con bạc tổng cộng 6,7 triệu đồng, trong đó những người đánh bài ăn tiền khai chỉ dùng 1,2 triệu đồng để sát phạt. Đến ngày 26-2, Công an huyện Vị Thủy đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc đối với các cán bộ nói trên với mức phạt tiền mỗi người 1,5 triệu đồng, đồng thời Công an huyện Vị Thủy có công văn gửi đơn vị những cán bộ nói trên đang công tác.

GIA TUỆ