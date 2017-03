Hậu Giang: Xây nhà trái phép chờ bồi thường!

Trước năm 2007, tại xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành đã “sốt” chuyện xây nhà chờ giải tỏa khi tỉnh Hậu Giang xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu. Khi đó, chính quyền địa phương đã mạnh tay buộc tháo dỡ 260 trường hợp vi phạm. Sau một thời gian, tình trạng này tiếp tục tái diễn khi hàng loạt dự án trên địa bàn xã công bố quy hoạch.

Mượn đất cất nhà trong khu quy hoạch

Trước đây, ông Nguyễn Văn Quen và hai người em ruột (ông Đời, bà Kiều) cất nhà trên phần đất của cha ruột ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu A. Năm 2006, nhà nước quy hoạch một phần diện tích đất ở ấp Phú Thạnh giao cho Công ty TNHH Cá da trơn Nam Châu. Phần đất nằm trong dự án của người cha được bồi thường nhà, vật kiến trúc và cấp nền tái định cư. Còn ba anh em ông Quen được xét cấp nền tái định cư với diện tích tối thiểu 100 m2.

Năm 2007, UBND tỉnh Hậu Giang công bố quy hoạch một phần đất thuộc ấp Phú Thạnh giao cho Công ty Caximex lập dự án (sau này đã chuyển giao cho công ty chế biến thức ăn gia súc Việt Long). Lúc này, ba anh em ông Quen tìm đến một số hộ dân đã có quyết định quy hoạch thương lượng xin cất nhà nhằm trục lợi.

Ông Nguyễn Thanh Hồng (năm 2007 là phó trưởng công an xã Phú Hữu A) cho biết: thời điểm trên, các ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm 17 căn nhà được ông Quen xây trái phép trên phần đất của một số hộ dân. Cơ quan chức năng nhiều lần yêu cầu ông Quen và những người có liên quan tháo dỡ những căn nhà trên. UBND huyện cũng đã ra quyết định cưỡng chế tám căn nhà được ông Quen xây dựng trên đất của người khác.

Tương tự, bà Kiều cũng có hành vi cất nhà trái phép trong diện tích đất của người khác đã được quy hoạch cho Công ty Chế biến thức ăn gia súc Việt Long. Chính quyền địa phương cũng đã lập biên bản yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu nhưng bà Kiều không chấp hành.

Một căn xây trái phép trên đất quy hoạch của xã Phú Hữu A. Ảnh: PHÚ THẠNH

Xây trái phép vẫn được bồi thường

Đầu năm 2010, Ban Bồi thường thiệt hại - giải phóng mặt bằng tỉnh Hậu Giang tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân trong dự án vừa nêu. Đáng ngạc nhiên là bốn căn nhà ông Quen xây dựng (nhờ người khác đứng tên) đều được bồi thường với tổng số tiền trên 379 triệu đồng, đồng thời những người đứng tên còn được xét tái định cư.

Về trường hợp của bà Kiều, ông Huỳnh Tấn O, Bí thư ấp Phú Đông, cho biết: “Căn nhà bà Kiều xây dựng bị chính quyền lập biên bản vi phạm ba lần và có quyết định cưỡng chế nhưng gia đình bà năn nỉ cho ở lại, cam kết không yêu cầu bồi thường. Vậy mà vừa qua bà nhận được trên 116 triệu đồng tiền bồi thường”.

Trường hợp ông Quen, bà Kiều không phải cá biệt. Đơn cử, để thực hiện giai đoạn hai dự án xây dựng Nhà máy giấy Lee & Man, có hơn 9 ha đất ở ấp Phú Đông, xã Phú Hữu A bị thu hồi với trên 60 hộ dân bị ảnh hưởng. Một số hộ dân đã cố tình xây nhà trái phép để mong được bồi thường. Sau đó, có tới bảy trường hợp dù bị lập biên bản xây dựng trái phép (một trường hợp UBND huyện Châu Thành ra quyết định cưỡng chế) vẫn nhận được tiền bồi thường nhà, vật kiến trúc và xét tái định cư.

Công an đã vào cuộc

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu A Nguyễn Văn Nhẫn cho rằng việc xác định hộ dân nào đủ điều kiện được nhận bồi thường khi bị giải tỏa dựa vào kết quả cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo UBND xã, các ban ngành liên quan và chính quyền ấp. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra về thông tin một số người dân xây dựng nhà trái phép trong khu quy hoạch nhưng vẫn được bồi thường.

Tương tự, ông Trần Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cũng cho biết đã nghe thông tin về việc này. Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện cùng ngành chức năng và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc. “Nếu phát hiện có cán bộ dính líu tới tiêu cực, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Thắng khẳng định.

Còn theo Trung tá Phạm Minh Thời - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh làm rõ. Các đơn vị này đã bắt đầu vào cuộc từ ngày 13-9. Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục bám sát vụ việc để thông tin đến bạn đọc.

GIA TUỆ - PHÚ THẠNH