Hậu quả đau lòng từ những cơn cuồng ghen

Sáng 6/11, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Thái Hồ Duy (31 tuổi), trú tổ 52, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng về hành vi "Giết người".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thì vụ việc xảy ra vào lúc 20h45' ngày 20/9, sau khi đến thăm vợ cũ (đã ly dị cách đây 1 năm) là Nguyễn Thị Yến, trú tổ 45, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Duy đã tình cờ cầm máy điện thoại của chị Yến và phát hiện số điện thoại của anh Ông Văn Trung (34 tuổi), tạm trú tổ 12, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu điện đến. Nghi ngờ vợ cũ có "bồ" mới, nên Duy đã ghen tuông và gây sự với chị Yến…

Cơn cuồng ghen của Duy càng trở nên nghiêm trọng khi sau đó khoảng 10 phút, anh Trung đã chạy xe máy đến nhà để tìm gặp chị Yến. Tại đây, trong cơn ghen lồng lộn, Thái Hồ Duy đã xô xát với anh Trung. Tiếp đó, Duy chạy vào phía sau nhà xách con dao có cán dài 30cm đâm liên tiếp 3 nhát vào người anh Trung khiến anh bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nhưng đến 5h ngày 21/9 anh Trung đã tử vong do vết thương quá nặng...

Với tội danh giết người, Duy bị HĐXX tuyên phạt 12 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bị hại số tiền 79 triệu đồng, hỗ trợ nuôi đứa con nhỏ của anh Trung mỗi tháng 500 nghìn đồng cho đến 18 tuổi.



Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó không lâu, vào chiều 24/8, tại tổ 2, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, một vụ án giết người nghiêm trọng vì cuồng ghen khác cũng đã xảy ra. Nạn nhân chính là người yêu sắp cưới của hung thủ. Vụ việc xảy ra vào lúc 13h30' ngày 24/8, người dân tại tổ 2, phường Hòa An hốt hoảng khi phát hiện chị Hoàng Thị Kim Nhi (27 tuổi) nằm bất động dưới vũng máu liền đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Nhi đã tử vong ngay sau đó. Điều làm cho mọi người bàng hoàng hơn khi biết kẻ sát hại Nhi lại chính là Lê Anh Dũng (22 tuổi), trú thôn Chánh Đạt, xã Cát Tiên, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, người yêu gần 2 năm nay của Nhi.

Biện hộ cho hành động mất nhân tính của mình với cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Lê Anh Dũng cho biết: Cả Dũng và Nhi đã có những năm tháng mặn nồng, gắn bó với nhau, thậm chí cả hai đã rủ nhau vào Bình Dương làm việc mong muốn xây dựng một "tương lai" tươi đẹp. Tuy nhiên, đôi trẻ yêu nhau không gặt hái thành công tại nơi đất khách quê người, và thường xuyên gặp phải nhiều khó khăn, chật vật… Chính vì vậy Nhi và Dũng lại dắt díu nhau trở lại Đà Nẵng. Trong lúc Nhi ở nhà chờ xin việc, còn Dũng thì làm nhiều nghề để kiếm sống.

Vì yêu nhau cũng khá lâu, nên hai bên gia đình cũng đã tổ chức đám hỏi và định ngày cưới của Dũng và Nhi. Tuy nhiên, thời gian gần đây Dũng nghi ngờ chị Nhi có những biểu hiện khác thường, không còn "yêu" hắn như lúc trước. Đặc biệt, là khi hắn bắt gặp Nhi trò chuyện thân mật với một người đàn ông khác… Và vào chiều 24/8, một nhát dao oan nghiệt của Dũng đã xóa bỏ tất cả những dự định tốt đẹp về một tổ ấm hạnh phúc mà Dũng và Nhi đã gây dựng lên…

Tại phiên tòa, dư luận người dân không khỏi đau xót cho vợ con nạn nhân Ông Văn Trung, với vành khăn tang còn vấn trắng trên đầu, người vợ trẻ đang bụng mang dạ chửa tháng thứ 4 và đứa con gái ngơ ngác mới 5 tuổi chưa biết gì đang ôm trong tay di ảnh của cha. Bản thân chị Nguyễn Thị Yến, vợ của kẻ thủ ác Thái Hồ Duy hiện tại đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn và phải một thân một mình nuôi con nhỏ…

Tại phiên tòa, cả 2 người phụ nữ đó đều đã cố giấu đi cảm xúc của mình. Họ có cùng một nỗi đau mất chồng, mất đi chỗ dựa của gia đình và nỗi đau sống trong mặc cảm bia miệng xã hội mà những người chồng của mình đã để lại từ cơn "cuồng ghen".





Theo Hoài Thu (CAND)