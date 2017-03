Hậu quả đau lòng từ phút bất cẩn của tài xế

Ngày 8/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đặng Công Hải (25 tuổi, ngụ Nghệ An) 3 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Trước đó, công ty How Yo nơi Hải làm việc đã liên đới bồi thường cho gia đình các nạn nhân gần 250 triệu đồng.



Khai với toà, Hải nhận, chiều 11/8/2009, khi đang rửa xe tại công ty How Yo thì Hải được nhận được lệnh của ông Chang Wen Ying (quốc tịch Đài Loan, chủ quản bộ phận thiết bị) điều động mang xe cần cẩu ra công trình xây dựng gần đấy. Gần 7 giờ tối, Hải lái chiếc xe trên tới địa điểm được sếp giao.



Đến trước số nhà 881 Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP HCM), Hải đã để phần đầu xe cẩu va chạm vào xe máy do hai chị em gái điều khiển. Tai nạn xảy ra khiến các nạn nhân chết tại chỗ, trong đó có một người đang mang thai 5 tháng.Cáo trạng cũng xác định, với hành vi giao xe cẩu chuyên dụng (không được phép lưu thông ra đường bộ) cho Hải lái, ông Chang Wen Ying đã có dấu hiệu của tội “điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.



Tuy nhiên ngay sau khi biết sự việc ông này đã xuất cảnh về nước, cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu ông này phải trở lại Việt Nam để hợp tác điều tra. Khi nào xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.





Theo Vũ Mai (VNE)