Hậu quả nghiêm trọng, không được án treo

HĐXX phúc thẩm nhận định bị cáo bị kích động trước hành vi trái pháp luật của con nên đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mức án sơ thẩm là thỏa đáng, cần giữ nguyên.

Theo hồ sơ, trưa 28-6-2012, thấy con trai là Điểu Mỹ đi về nồng nặc mùi rượu rồi chạy lại xin tiền nên Phương la rầy. Không xin được tiền, Mỹ cầm dao hù dọa, bắt cha phải đưa giấy tờ xe máy để đi bán lấy tiền ăn nhậu. Phương nhất quyết không đưa. Mỹ liền cầm dao chém cha nhưng Phương nhanh chân né được.

Cùng lúc này, em trai Mỹ chạy vào can ngăn cũng bị Mỹ đuổi chém phải bỏ chạy. Không đánh được người, Mỹ quay sang chém liên tiếp vào xe máy dựng ngoài sân. Bực tức trước hành động quá đáng của con, Phương đã đánh con rồi trói lại chờ công an tới giải quyết. Khi chính quyền địa phương đến, Mỹ đã chết do bị dây dù siết nghẹt thở.

HOÀNG YẾN