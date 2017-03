Hầu tòa do cài điện bẫy người trộm gà

HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự thú, ăn năn hối cải, hành vi phạm tội xuất phát từ việc nạn nhân đột nhập vào nhà trong đêm tối. Gia đình nạn nhân cũng có đơn bãi nại, tại phiên tòa bị cáo đồng ý với yêu cầu bồi thường thêm 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần... Từ đó, HĐXX xem xét tuyên mức án thỏa đáng cho bị cáo.

Theo hồ sơ, vợ chồng An có trại gà ở huyện Bình Chánh (TP.HCM). Do thường xuyên bị mất gà, An nảy sinh ý định cài dây kẽm có nối nguồn điện quanh chuồng gà để chống trộm. Ngày 8-8-2012, An lấy dây kẽm bẫy điện. Tối 22-8-2012, nghe chuông báo động, biết có người đột nhập vào trộm gà, An liền tắt hệ thống điện và đi ra xem. An thấy anh Phan Quốc Cường đang nằm trên cây tầm vông có dính dây điện ngang người nên vội vàng khiêng nạn nhân ra hô hấp nhân tạo nhưng nạn nhân vẫn không tỉnh lại. Sau đó, An đến công an xã tự thú.

Theo kết luận giám định, nạn nhân chết là do chạm điện. Quá trình điều tra, công an kết luận vợ An không cùng chồng thực hiện việc cài bẫy điện xung quanh chuồng nên không xác định là đồng phạm.

HOÀNG YẾN