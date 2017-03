Hầu tòa do rượu vào rồi hiếp dâm

Theo hồ sơ, tối 12-2-2012, sau khi đi nhậu về, Tròn nhìn thấy cháu C. (10 tuổi) đang đứng chơi trước sân nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Tròn kêu cháu vào nói chuyện, sau đó giở trò nhưng không được do cháu C. còn nhỏ. Gia đình cháu C. biết được sự việc nên đã làm đơn tố giác Tròn.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm sinh lý của trẻ em. Mặc dù bị cáo chưa thực hiện được việc giao cấu nhưng về hình thức cũng đã cấu thành tội danh nên tòa quyết định bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.

HỒNG THẢO