Hầu tòa vì mâu thuẫn trên Internet

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn với nhau trên mạng Internet, tối 20-10-2009, An chuẩn bị sẵn con dao tự chế rồi chở bạn đi tìm anh T. để chém trả thù. Khi gặp, An đã chém anh T. gây thương tật 32%.

HĐXX nhận định mức án sơ thẩm đã tuyên là dưới khung hình phạt. Chỉ vì chút mâu thuẫn bị cáo đã đánh nhau gây thương tích cho nạn nhân nên cần xử nghiêm.

H.YẾN