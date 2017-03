Hậu vệ "bạo lực" của SLNA có thể trở lại U19 Việt Nam

Sau những thất bại ở giải U19 quốc tế hồi tháng Một, VFF và ban huấn luyện U19 Việt Nam đã nhận thức rõ ràng nhu cầu bổ sung nhân sự cho đội tuyển U19. Xuất phát từ thực tế đó, giải U19 quốc gia đã được chọn là nơi tìm kiếm tài năng cho đội tuyển.





Hoàng Văn Khánh có thể trở lại đội hình U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Một ban tuyển chọn đã được VFF thành lập với sự có mặt của nhiều chuyên gia bóng đá tên tuổi. Họ đã họp với huấn luyện viên Graechen Guillaume để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của U19 Việt Nam - từ đó lên phương án bổ sung.



Hướng tìm kiếm thứ nhất của VFF là bổ sung trực tiếp các vị trí còn yếu cho đội tuyển, cụ thể là thủ môn, trung vệ, tiền vệ biên và tiền đạo. Hướng thứ hai là bổ sung đặc biệt với những cá nhân xuất sắc vượt trội, có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.



Theo đó, các thành viên ban tuyển chọn đã được VFF chia về các địa phương. Ông Ngô Lê Bằng, ông Trương Hải Tùng và ông Nguyễn Sỹ Hiển phụ trách bảng A khu vực phía Bắc (Viettel, Hà Nội T&T, Nam Định, Than Quảng Ninh, Vissai Ninh Bình, Hải Phòng). Ông Phạm Như Thuần tìm kiếm ở bảng B khu vực miền Trung (Sông Lam Nghệ An, Thanh Hoá, SHB Đà Nẵng, Huế, QNK Quảng Nam). Bảng C của Tây Nguyên và Nam Trung Bộ do ông Dương Minh Ninh phụ trách với các đội Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định, Khánh Hòa, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thành Lợi là người phụ trách cuối cùng ở bảng D khu vực phía nam (Becamex Bình Dương, An Giang, Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp).

Riêng huấn luyện viên Graechen Guillaume được đặc cách thị sát tất cả các bảng đấu. Nhưng do bận rộn với công việc ở học viện JMG và tuyển quốc gia, ông Guillaume đã không thể trực tiếp theo dõi giải đấu.



Khi giải U19 quốc gia tiến vào vòng chung kết, hai người trực tiếp theo dõi đội là ông Nguyễn Sỹ Hiển và cựu trợ lý U19 Việt Nam Phạm Như Thuần. Với mối quan hệ rộng và kinh nghiệm gắn bó cùng đội tuyển, Như Thuần là cái tên không thể phù hợp hơn cho vai trò này.



Sau quá trình chọn lọc kỹ càng, ban tuyển chọn VFF đã xác định được 16 cái tên. Danh sách các tân binh cùng số liệu kỹ thuật sẽ được gửi tới huấn luyện viên Guillaume trong thời gian sớm nhất.



Đích thân chiến lược gia người Pháp sẽ lựa chọn từ 16 cầu thủ này những cái tên phù hợp nhất để đưa lên đội tuyển trước chuyến tập huấn Nhật Bản. Đây cũng là hoạt động chuẩn bị cuối cùng của U19 Việt Nam trước hai giải đấu quan trọng U19 Đông Nam Á và vòng chung kết U19 châu Á.



Danh sách 16 cầu thủ U19 được đề xuất



1. Vị trí thủ môn: Dương Quang Tuấn (Hà Nội T&T), Trần Minh Toàn (Tây Ninh)



2. Vị trí trung vệ: Lục Xuân Hưng (Thanh Hoá), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (Sông Lam Nghệ An), Trần Anh Thi (Tây Ninh)



3. Vị trí hậu vệ trái: Đàm Tiến Dũng (Viettel)



4. Vị trí tiền vệ biên: Nguyễn Xuân Minh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Đoàn Duy Anh (Khánh Hoà)



5. Vị trí tiền đạo: Lê Thanh Bình (Thanh Hoá), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Lưu Công Sơn (Viettel), Nguyễn Viết Nguyên (Sông Lam Nghệ An), Hồ Tuấn Tài (Sông Lam Nghệ An)

VFF đề cử trung vệ “bạo lực” của U19 Sông Lam Nghệ An lên tuyển



Cái tên gây nhiều tranh cãi nhất trong danh sách 16 cầu thủ được VFF đề xuất với huấn luyện viên Graechen Guillaume là Hoàng Văn Khánh của U19 Sông Lam. Văn Khánh chính là người đã bị loại khỏi đội hình U19 Việt Nam sau pha phạm lỗi thô bạo với Oduwa của U19 Tottenham ở giải U19 quốc tế.



Sau quyết định loại Văn Khánh, huấn luyện viên Guillaume từng nói: U19 Việt Nam luôn xây dựng lối đá đẹp và điều đó đã được thể hiện qua nhiều giải đấu. Chúng tôi chỉ gọi những cầu thủ phù hợp với lối đá của đội, không chấp nhận các cầu thủ chơi thô bạo, làm xấu hình ảnh của đội.”



Một điểm nhấn khác là việc hàng loạt cầu thủ của U19 Hoàng Anh Gia Lai không được đề cử bất chấp việc đội bóng này đã chơi tuyệt hay tại giải U19 quốc gia. Cựu cầu thủ U19 Việt Nam, tiền vệ đang chơi tại V-League Minh Vương và tiền đạo đầy tiềm năng Minh Toàn không được ghi tên. Một cựu cầu thủ U19 Việt Nam khác là thủ thành Trung Thủ cũng không được đề xuất.



Đây thực sự là sự bất ngờ và nỗi thất vọng lớn cho "lò" Năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai - vốn được coi là đội hình hai của lò Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.

Theo Vietnam+