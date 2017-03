HĐND TP.HCM xem xét tiếp việc thu phí xe máy

Theo UBND TP.HCM, đến nay đã có 62/63 tỉnh, thành đã ban hành mức thu, phương thức thu và đã tổ chức thu phí. TP.HCM hiện là địa phương duy nhất chưa thực hiện theo Nghị định 18/2012 (phải thu phí từ đầu năm 2013).

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, việc tổ chức thu phí với loại xe này dễ dẫn đến mất công bằng, lại không khả thi do biện pháp chế tài chưa đảm bảo. HĐND TP tại kỳ họp thứ 16 vào đầu tháng 12 vừa qua cũng đã tỏ ra không “mặn mà” và tạm gác lại nội dung này để UBND TP hoàn thiện hơn.

Theo đó, nội dung tờ trình lần này đã làm rõ hơn về những người phải đóng phí (trừ các trường hợp miễn) là những mô tô hai bánh, xe máy (không kể xe máy điện) có đăng ký biển số ở TP hoặc những xe ở nơi khác nhưng có… nhu cầu nộp phí cho TP.HCM. Ngược lại, các xe ở TP.HCM nhưng đã đóng phí nơi khác thì không phải tiếp tục đóng phí lần hai.

Điểm gây băn khoăn nhất với các đại biểu HĐND TP là phương thức thu phí. UBND TP cho rằng hiện nay cấp phường-xã được giao nhiệm vụ tổ chức thu thuế sử dụng đất nên giao cho lực lượng này ôm thêm việc thu phí xe máy thì không làm tăng biên chế. Các cán bộ này nắm chắc địa bàn nên việc giao cho cấp phường-xã sẽ phù hợp và đảm bảo việc quản lý, kê khai và thu phí.

Cạnh đó, quy định hiện hành cho phép cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-3 lần số phí phải đóng song trốn nộp. “Thẩm quyền xử phạt thuộc UBND các cấp và cơ quan thuế, thanh tra tài chính nên tờ trình kiến nghị HĐND TP giao cho cấp phường-xã kiểm tra việc chấp hành đóng phí đối với các xe máy trên địa bàn” - một cán bộ soạn thảo tờ trình nêu. Dù vậy, theo vị này, các quy định bắt buộc người dân phải mang theo và xuất trình chứng từ thu phí để kiểm tra là chưa có. Cho nên khi thu phí sẽ gặp nhiều hạn chế và có thể dẫn đến việc thu phí gây mất công bằng, do nhiều người trốn đóng phí. Tương tự, UBND TP cũng nhìn nhận mức phạt với những người trốn nộp thuế vẫn chưa đủ răn đe nên kết quả của việc thu phí chủ yếu tùy vào sự tự giác của người dân. Do vậy, nếu được thông qua TP sẽ chỉ đạo tập trung tuyên truyền, vận động và chỉ đạo công an địa phương kết hợp nhắc nhở chủ xe khi đăng ký mới, sang tên hoặc kiểm tra, xử phạt khi xe lưu thông ngoài đường mà vi phạm giao thông.

Cùng ngày, HĐND TP cũng sẽ xem xét tờ trình của UBND TP về bảng giá đất trên địa bàn TP năm 2015. Trong đó, giá đất ở năm 2015 được UBND TP đề xuất bằng khoảng 30% giá thị trường, mức cao nhất tăng không quá hai lần, bình quân điều chỉnh tăng 1,6 lần so với bảng giá đất 2014. Cụ thể, giá đất trên tuyến đường cao nhất 162 triệu đồng/m2, giá đất tuyến đường thấp nhất 60.000 đồng/m2.