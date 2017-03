Hé lộ nguyên nhân ba trẻ tử vong

Quy định khám, chữa bệnh nhân đạo chưa cụ thể Theo ông Phạm Văn Ái, OSCA được thành lập năm 2007, hiện trực thuộc Sở KH&CN TP Hà Nội, có địa chỉ đặt tạm tại nhà riêng của ông Ái ở 257B3 Giải Phóng, Hà Nội. Hoạt động của OSCA chủ yếu do các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tài trợ, có một bác sĩ nước ngoài tham gia. “Khi chúng tôi tổ chức hoạt động chuyên ngành nào thì xin phép cơ quan quản lý ở đó. Hiện nay chưa có quy định riêng về khám, chữa bệnh nhân đạo nên khi tổ chức hoạt động này chúng tôi phải lên hỏi trực tiếp một cán bộ lãnh đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, nhờ tư vấn miệng” - ông Ái nói. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện chưa có hướng dẫn riêng về lĩnh vực khám, chữa bệnh nhân đạo. Do đó, các hoạt động này chủ yếu vẫn áp dụng theo Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25-5-2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân, trong khi thông tư này đã hết hiệu lực từ khi có Luật Khám, chữa bệnh. l Cùng ngày, đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền đã kiểm tra thực tế đối với Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA, Hà Nội) tại 257-B3 Giải Phóng, phường Phương Mai (Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đóng cửa, không hoạt động. Theo ông Hiền, đến nay Sở Y tế chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ của Trung tâm OSCA. T.LỘC - H.HÀ Cơ quan điều tra hải quân cũng vào cuộc Tối 25-8, Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa đã đến nhà cháu Pi Năng Tuấn Hữu (16 tháng tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh) để khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, gia đình cháu Hữu không đồng ý. Hiện công an tỉnh đang vận động gia đình để khai quật tử thi khám nghiệm hai cháu tử vong. Công an cũng đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với các thành viên đoàn OSCA. Đại tá Đoàn Huy Tòng, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần quân chủng Hải quân, cho biết thêm: Cơ quan điều tra hình sự quân chủng Hải quân cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc này.