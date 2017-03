Hết nghĩa vợ chồng, vẫn phải giữ tình người!

Cuối tháng 1, người dân Thủ đô phải chứng kiến một phiên tòa rất đau lòng giữa hai người vừa hết nghĩa vợ, chồng. Sau khi ly hôn, chị vợ đưa con về ở nhà ngoại, còn anh chồng bắt đầu cuộc sống riêng. Một thời gian ngắn sau, anh chồng năn nỉ chị vợ cho nối lại tình xưa. Nghĩ lại những tháng ngày bị chồng cũ hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, chị vợ nhất quyết không đồng ý hàn gắn tình cảm vợ chồng.

Tưởng như nghĩa vợ, chồng đã hết thì anh chồng phải giữ lại chữ tình giữa hai người, bởi họ đã có nhiều năm chung sống. Hơn nữa, họ còn có tài sản chung rất lớn là hai đứa con ngoan ngoãn. Thế nhưng, do cạn nghĩ nên sau khi không thuyết phục được vợ cũ đồng ý nối lại tình cảm, anh chồng là Nguyễn Đình Tuấn (44 tuổi, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã nhẫn tâm dùng dao sát hại vợ cũ.

Theo cáo trạng truy tố, sau khi uống rượu, Tuấn viết một lá thư nói rõ ý định tự tử định sẽ gửi cho em trai và nhắn nhủ khi chết tài sản sẽ chia cho hai con. Sau đó, Tuấn đi mua con dao nhọn rồi tìm đến cơ quan vợ cũ là chị Th., ở quận Cầu Giấy. Khi thấy chị Th. đến, Tuấn theo vào phòng làm việc của chị và tiếp tục đề nghị nối lại tình cảm vợ chồng. Giống các lần trước, chị Th. kiên quyết từ chối.

Năn nỉ chị Th. không được, Tuấn rút dao đâm liên tiếp vào người chị Th. cho đến khi nạn nhân gục ngã. Khi lực lượng Công an tới, Tuấn dọa sẽ cứa cổ chị Th. nếu ai can thiệp. Sau đó, Tuấn tự đâm vào bụng mình gây thương tích. Tuy nhiên Tuấn đã bị lực lượng Công an khống chế. Chị Th. may mắn thoát chết sau 13 vết đâm, tổn hại 59% sức khỏe.

Tại tòa, chị Th. cho biết, 25 năm trước, chị kết hôn với Tuấn mặc dù gia đình không đồng ý. Tuấn không giúp được gì về kinh tế gia đình, các con một tay chị chăm sóc. Sau mỗi lần uống rượu, Tuấn lại đánh đập chị. Hai người con trai không dám can ngăn khi thấy bố cầm dao đuổi mẹ giữa đêm. Sống cạnh chồng nhưng chị luôn lo sợ.

Những năm gần đây, chị tiếp tục bị chồng đánh đập và nghiêm trọng hơn là chị bị chồng cầm dao đuổi chém. Không chịu nổi cảnh này, chị làm đơn ly hôn và được tòa giải quyết. Trước khi nghị án, HĐXX hỏi yêu cầu bồi thường gì, chị Th. không đề nghị gì mà chỉ mong Tuấn ăn năn, hối cải về cách xử sự không đúng của mình với chị và các con.

Chị đề nghị HĐXX cho Tuấn cơ hội sửa chữa lỗi lầm để làm lại cuộc đời. Sau khi phán xét hành vi mất tính người của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Tuấn 13 năm tù về tội giết người. Vụ án kết thúc, hành vi nhẫn tâm của Tuấn đã bị pháp luật xử lý. Nhưng qua vụ án này, những ai ở vào hoàn cảnh tương tự cần lấy đó làm bài học cho mình. Hết nghĩa vợ, chồng thì cũng phải giữ lấy chữ tình trong nhau, chứ sao lại hành xử theo kiểu côn đồ như thế!





Theo Nguyễn Hưng (CAND)