Hết tình, còn nghĩa…

- đó là lý do xin ly hôn mà anh chị đưa ra tại phiên xử sơ thẩm của TAND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) mới đây. Khác với những cặp vợ chồng ra tòa thường đổ lỗi hoặc chỉ trích nhau, anh chị không hề than vãn gì về người bạn đời và lý do chia tay chỉ là thế.

Trước tòa, chị khẽ khàng: “Anh ấy và tôi từng có thời gian yêu thương nhau nhưng nay cuộc sống đã bất hòa về mọi mặt. Chúng tôi đã dành cho nhau hơn hai năm để tự suy nghĩ về cuộc sống chung nhưng đều thất bại”. Anh cũng nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô ấy là người phụ nữ tốt nhưng chúng tôi không hợp nhau về quan điểm và cách sống. Chúng tôi đã thử mọi cách trong thời gian dài nhưng không được”.

Họ xin tòa chấp thuận cho ly hôn. Thấy hai vợ chồng có vẻ không căng thẳng, HĐXX đã khuyên cả hai quay lại để cùng chăm lo cho con cái nhưng họ đều từ chối. “Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, thưa tòa. Dù chia tay nhưng chúng tôi sẽ cùng chăm sóc cháu. Đây là lần thứ ba chúng tôi viết đơn ly hôn nên không thể hàn gắn” - anh nói.

Lúc tòa nghị án, chị tâm sự cùng tôi: “Tôi và ảnh quen nhau trong thời gian rất ngắn. Chỉ vỏn vẹn hai tháng quen nhau, anh ấy đã ngỏ lời yêu và sau một chuyến đi chơi, do không giữ được mình nên chúng tôi đã có con chung. Về sau này, chúng tôi không thể hiểu nhau và thực sự là không chia sẻ với nhau được”.

Còn anh thì bộc bạch: “Tôi không chê cô ấy vì đó là người phụ nữ mà hơn tám năm trước tôi chọn làm vợ. Nhưng chúng tôi thực sự không hợp nhau. Những bất đồng trong cuộc sống chúng tôi đều đã trình bày tại các buổi hòa giải, nay ra trước tòa tôi không muốn lại đưa ra nữa”.

Sau khi nghị án, tòa nhận định: Mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã không có khả năng hàn gắn. Cả hai đã ba lần đệ đơn ra tòa ly hôn, nhiều lần tái hợp nhưng vẫn không thành. Trong các phiên hòa giải, dù tòa đã khuyên bảo nhưng các bên vẫn không thể hòa hợp. Xét mục đích hôn nhân của hai vợ chồng là không thể đạt được nên tòa chấp thuận ly hôn. Riêng việc nuôi con chung, hai bên thống nhất tự giải quyết nên tòa không xem xét.

Anh chị đều là công nhân, học vấn không cao nhưng cái cách cư xử tôn trọng nhau ấy đã làm nhiều người dự khán trân trọng và thấy tiếc cho một mối quan hệ hôn nhân nửa đường đứt gánh. Nhưng đó đã là quyết định cuối cùng của họ. Lúc rời tòa ra về, chị bảo: “Dù chúng tôi hết tình thì cũng còn cái nghĩa. Chưa kể chúng tôi còn có con. Chúng tôi đều thương con và luôn muốn cháu lưu giữ được hình ảnh tốt của cha mẹ cháu”.

THANH BÌNH