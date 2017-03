Hiểm họa đường ngang dân sinh tự phát trên tuyến đường sắt Phú Khánh

Nằm trong hành trình xuyên Việt, tuyến đường sắt Phú Khánh có chiều dài 282km, khởi đầu từ Km 1096+200 ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đến Km 1378+200 ở xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài cung đoạn uốn lượn dưới chân đèo Cả với 6 đường hầm xuyên núi, trên tuyến còn có gần 433 đường ngang dân sinh tự phát và tình trạng chăn thả trâu bò ven đường sắt là những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, thậm chí đã có không ít trường hợp ném đá lên tàu, hành hung nhân viên đường sắt đang thực thi nhiệm vụ…

Trong năm 2012, toàn tuyến chỉ xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 11 người chết, so với năm trước giảm 5 vụ, giảm 6 người chết và 1 người bị thương. Tình trạng mất trộm vật tư trên đường sắt, trộm cắp hàng hóa trong các toa hàng không còn tái diễn, nạn lâm tặc đưa than củi lên các toa tàu hàng ở các ga La Hai, Phước Lãnh đã được đấu tranh ngăn chặn ráo riết nên chỉ xảy ra 5 vụ, giảm 28 vụ, trong đó có 2 vụ đã bị bảo vệ ga Tuy Hòa phát hiện, phối hợp cơ quan kiểm lâm thu giữ hơn 5,2 tấn than củi…

Để xóa sổ mạng lưới đường ngang bất hợp pháp, chủ động phòng ngừa hiểm họa, góp phần bảo đảm ANTT-ATGT đường sắt, đã đến lúc Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua cần sớm có giải pháp chỉ đạo chính quyền các xã, phường vận động người dân đồng loạt rào chắn đường ngang bất hợp pháp và hướng dẫn giao thông theo đường ngang có phòng vệ.





Theo Hữu Toàn (CAND)