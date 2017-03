Hiếp dâm bạn nhậu

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 4-9-2010, sau khi đi đám cưới về, vợ chồng Nguyễn Ngọc Hải rủ Trần Thị Diễm (SN 1993) cùng 4 người bạn về nhà Hải tiếp tục uống bia và hát karaoke.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Diễm vào phòng của vợ chồng Hải để ngủ, còn Hải và những người còn lại tiếp tục ngồi phòng ngoài xem tivi.

Do có men rượu trong người, thấy Diễm đã say, lại ngủ một mình trong phòng. Vì vậy, Hải chờ đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi mọi người đã ngủ say, Hải lẻn ra sau và mở cửa phòng Diễm đang ngủ để hiếp dâm.



Trong lúc đó, bất chợt Diễm tỉnh dậy, chống cự và hô hoán.



Sau khi đã kể cho cả nhà Hải biết toàn bộ sự việc, Diễm tới công an khai báo toàn bộ hành vi của Hải.