Hiếp dâm cô giáo, bác sĩ phó khoa lĩnh 42 tháng tù

Bị cáo Cao Thanh Hùng trước vành móng ngựa.

Khi đi đến địa bàn tổ 5, thị trấn Cẩm Thuỷ, Hùng chở chị H. ra thẳng bãi ngô gần bờ sông Mã để hãm hiếp. Trong quá trình Cao Thanh Hùng thực hiện hành vi đồi bại, chị H. đã nhiều lần kêu cứu và vùng bỏ chạy, nhưng vì đêm đã khuya, cánh đồng cách xa khu dân cư, Hùng lại đe doạ sẽ giết nếu chị còn dám la hét, nên chị đành bất lực.



Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Hùng chở chị H. về bệnh viện vì đối tượng còn phải trực ca đêm. Khi Hùng vừa dừng xe, do quá hoảng sợ, chị H. cắm đầu bỏ chạy, Hùng lại lấy xe phóng đuổi theo nhưng chị H. đã chạy trốn vào một lùm cây rậm và được người nhà giải cứu sau đó không lâu.



Về đến nhà, Võ Hồng H. kể toàn bộ sự việc với gia đình, sau đó làm đơn tố cáo gửi tới Công an huyện Cẩm Thủy. Ngay sáng ngày hôm sau (11/4/2010), Cao Thanh Hùng đã bị bắt.



Được biết chị H hiện là giáo viên một trường THCS tại huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa), còn Cao Thanh Hùng vốn là một Thạc sĩ, bác sĩ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đã được tín nhiệm, đề bạt làm phó khoa Ngoại, bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thuỷ.



Tại phiên toà, dù bị cáo Cao Thanh Hùng quanh co chối tội, nhưng với chứng cứ rõ ràng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Thanh Hùng 42 tháng tù giam về tội hiếp dâm và bồi thường cho bị hại số tiền hơn 23 triệu đồng.





Theo Phong Lê (Bee.net)