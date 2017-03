Hiếp dâm con, chém trọng thương mẹ

Sáng 11/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử bị cáo Lê Viết Hoàng (sinh năm 1974) thôn 3, xã Định Thành, huyện Yên Định về tộihHiếp dâm trẻ em và tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lê Viết Hoàng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 9h30' ngày 12/5/2012, đối tượng Lê Viết Hoàng đến nhà chị Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn 2 cùng xã để đòi món nợ là 30.000 đồng do chị Nguyệt nợ trước đó khi mua xe đạp của Hoàng.

Lúc này nhà chị Nguyệt chỉ có cháu N.T.A và bà Hoàng Thị Vượng mẹ chị Nguyệt ở nhà. Hoàng nảy sinh ý đồ giao cấu với cháu A nên đã cho bà Vượng 20.000đ đi mua rượu và ra khỏi nhà. Lợi dụng hoàn cảnh chỉ có mình cháu A ở nhà tên Hoàng đã thực hiện hành vi giao cấu của mình với cháu A (mới 12 tuổi rưỡi).

Trong khi Hoàng đang thực hiện hành vi giao cấu với cháu A thì chị Nguyệt đi làm đồng về và phát hiện, ngăn chặn. Tên Hoàng đã dùng dao chém một nhát vào tay chị Nguyệt khiến chị bị tổn thương 11% sức khỏe rồi bỏ chốn. Chị Nguyệt đã báo cáo ngay sự việc đến công an xã Định Thành. Công an xã Định Thành đã truy đuổi và bắt được Hoàng.

Tại cơ quan công an, Lê Viết Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đưa ra lí do là uống rượu say nên không làm chủ được hành vi của mình.

TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt đối tượng Lê Viết Hoàng 16 năm tù và và đền bù hơn 26 triệu đồng cho hành vi Hiếp dâm trẻ em và tội cố ý gây thương tích của mình.

Theo Thái Bá - Duy Tuyên (Dân trí)