Hiếp dâm con ruột lãnh 20 năm tù

của mình. Do bố dọa giết cả mẹ lẫn con nên cháu S không dám nói với ai về việc bị bố hãm hiếp .

Đến đầu tháng 1-2013, chị L đi giúp việc cho hàng xóm, Sáng bảo con gái lên đồi nhặt củi về nấu cám lợn. Tên yêu râu xanh đi theo và cưỡng bức cháu S một lần nữa. Mấy ngày sau, khi S đi chăn trâu cùng bà Bàn Thị D (ở cùng thôn), cháu S kể cho bà D biết việc bị bố đẻ xâm hại tình dục.

Không thể im lặng trước chuyện cha hiếp dâm con ruột, bà D kể lại cho chị L (mẹ đẻ của S) nghe. Quá uất ức trước chuyện động trời này, chị L tố cáo sự việc với công an xã Long Khánh. Đến ngày 4-6-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lý Văn Sáng về hành vi hiếp dâm trẻ em. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Sáng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phiên tòa xét xử người cha mất nhân tính Lý Văn Sáng

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Sáng là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội khi hiếp dâm con ruột của mình lúc cháu S mới 12 tuổi 5 tháng 3 ngày. Bản thân bị cáo Sáng là người mới được xóa án về tội hiếp dâm trẻ em, nay lại tiếp tục phạm tội, mà bị hại lại chính là con ruột của mình. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sáng 20 năm tù.

Tại phiên tòa, chị L cho biết do cuộc sống gia đình khó khăn, Sáng lại không chịu làm ăn nên chị thường giao hai con cho chồng trông nom để đi làm thuê kiếm tiền trang trải cho gia đình. Chị L không thể ngờ rằng chính những lúc chị vắng nhà, gã chồng đồi bại không kiềm chế được dục vọng thấp hèn đã hiếp dâm con ruột của mình. Chị L quyết định nhờ pháp luật can thiệp vì không muốn con gái trở thành nô lệ tình dục cho người cha mất nhân tính này.