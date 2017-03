Hiếp dâm em gái bạn thân

Trần Xuân Hiệp cúi đầu nhận tội. Ảnh: N.H



Táng tận lương tâm

Đền tội

Khi người anh đi vắng, ở nhà chỉ còn lại cô em gái 5 tuổi, Hiệp liền dụ dỗ, thực hiện trò đồi bại sau đó bỏ trốn. Sau 6 năm sống chui lủi, cuối cùng “yêu râu xanh” phải đứng trước vành móng ngựa...Cuối tháng 4/2005, cháu S, mới 5 tuổi, trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân bị một đối tượng hãm hiếp. Qua điều tra, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được thủ phạm hiếp dâm cháu S là Trần Văn Hiệp (sinh năm 1989, trú cùng địa phương) nên đã phát lệnh truy nã tên “yêu râu xanh” này. Tuy nhiên Hiệp đã "mất tích" một cách khó hiểu. Đầu tháng 9/2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đối tượng khả nghi tạm trú tại quận Long Biên.Qua công tác điều tra, các trinh sát phát hiện Hiệp có người chị gái đang cư trú ở đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên. Sau thời gian bí mật theo dõi, công an phát hiện tại nhà chị gái Hiệp gần đây có một thanh niên tên là Trần Xuân Bé (sinh 1987, trú quán tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đến ở nhờ, hiện đang làm việc tại một công ty sản xuất giấy.Vào khoảng 6 sáng ngày 15/9/2011, Trần Xuân Bé đã bị đưa về trụ sở công an để xác minh. Ban đầu, Bé một mực không nhận mình là Hiệp, chị gái của đối tượng cũng không thừa nhận đó là hung thủ vụ hiếp dâm. Sau khi Công an Hà Nội xác minh 2 chiều với Công an xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, được biết Trần Xuân Bé là em con chú ruột của Trần Văn Hiệp hiện đang ở quê. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hiệp đã phải cúi đầu nhận tội.Sáng ngày 30/12/2011, TAND tỉnh Thanh Hoá đưa bị cáo Trần Xuân Hiệp ra xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hoá: Khoảng 12h30 ngày 25/04/2005, Hiệp sang nhà bạn thân là Nguyễn Văn D cùng thôn chơi nhưng D không có nhà. Trên đường về nhà thì gặp cháu Nguyễn Thị S. Hiệp liền dẫn cháu S ra ngoài bờ ao hái vải ăn và thực hiện hành vi giao cấu.Thực hiện xong trò đồi bại, Hiệp cho cháu S về nhà. Khi về tới nhà, do thấy quần áo con bẩn nên mẹ cháu S đã vặn hỏi. Sợ bố mẹ nên cháu S kể lại đầu đuôi sự việc. Đồng thời cháu S kêu đau ở chỗ kín nên gia đình chị Xuân đã cấp tốc lên báo cáo sự việc với Công an xã Thọ Lâm. Công an xã triệu tập Hiệp lên làm việc thì y khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Do sợ bị trừng phạt nên ngay tối hôm đó Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã và tới ngày 15/09/2011, Trần Xuân Hiệp bị bắt tại Hà Nội. Theo nhận định của VKSND thì đây là vụ hiếp dâm trẻ em mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.Sau khi gây án bị can đã bỏ trốn gây khó khăn cho hoạt động điều tra, làm ảnh hưởng xấu tới tình hình trật tự trị an của địa phương. Hành vi của Trần Xuân Hiệp xâm phạm nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm và sức khoẻ của cháu S. Vì vậy cần phải trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.Chị Nguyễn Thị X (mẹ đẻ của cháu S) đau đớn cho biết: "Tôi thì bị bệnh lao, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, 2 đứa con tôi mồ côi bố từ nhỏ. Vụ án vẫn ám ảnh S đến bây giờ. Đến nay, cháu luôn sống khép mình, ngại giao tiếp với mọi người nhất là bạn cùng trang lứa, không biết tương lai của nó rồi đây sẽ ra sao..."Tại phiên toà, Hiệp thành khẩn khai báo hành vi của mình. Khi phạm tội, Hiệp đang ở tuổi vị thành niên (16 tuổi, 2 tháng) đang học lớp 9. Căn cứ vào các chứng cứ, HĐXX tuyên phạt Trần Xuân Hiệp mức án 5 năm tù giam.Theo Ngọc Hưng (GiadinhNet)