Hiếp dâm khó xử!

Ngồi uống rượu trên một bãi biển ở tỉnh Phú Yên, nhóm thanh niên thấy hai cô gái đang tắm nên nảy ý định xấu. Sau đó, do có hành vi xâm hại nạn nhân, nhóm thanh niên trên bị bắt giữ. Tuy nhiên, hiện các cơ quan tố tụng đang phân vân chưa biết xử lý các bị can về cả hai tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em hay chia ra hai trường hợp...

Xâm hại hai nạn nhân

Chiều 9-8-2010, Bùi Văn Hoàng, Huỳnh Kim Đồng cùng một số thanh niên khác tổ chức uống rượu trên bãi biển thì thấy hai cô gái tên G. (hơn 17 tuổi) và U. (hơn 14 tuổi) đang tắm biển. Nghĩ rằng hai cô này là gái mại dâm nên nhóm của Hoàng bàn nhau đến lấy túi xách để hai cô này đến xin thì sẽ giữ lại và rủ uống rượu nhằm tiện bề giở trò đồi bại. Bàn bạc xong, Hoàng đến lấy túi xách của hai cô gái.

Thấy nhóm Hoàng lấy túi, hai cô gái đến xin lại nhưng không được nên bỏ đi. Hoàng cùng một người nữa đuổi theo, nói quay lại sẽ trả nên hai cô gái đồng ý. Khi hai cô gái đến nơi, nhóm Hoàng mời uống rượu thì cô U. từ chối. Một người trong nhóm Hoàng liền tát cô khiến cô phải miễn cưỡng ngồi xuống uống một ly. Trong lúc này Đồng đưa tiền cho một người trong nhóm đi mua bao cao su. Người này mua về phát cho mỗi người một cái...

Ngồi cho đến lúc trời sụp tối, Đồng nắm tay kéo U. ra một chỗ nói: “Bà ra đây tôi hỏi chuyện này”. Cô G. thấy vậy định đi theo bạn thì bị Hoàng chạy theo vật ngã xuống, đồng thời cùng một số người khác dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu với cô G.

Cùng lúc đó Đồng cũng xâm hại cô U. Khi Đồng thực hiện xong, Hoàng đến ôm cô U. nhưng do cô này la lên nên Hoàng thả ra và bảo một người trong nhóm... ra tay. Do cũng thấy nạn nhân la khóc nên người này không thực hiện. Cuối cùng nhóm của Hoàng bỏ đi.

Còn tranh cãi nhóm tội

Sau đó, Hoàng và đồng phạm bị bắt. Tuy nhiên, trong quá giải quyết vụ án, giữa các cơ quan tố tụng đã có những quan điểm khác nhau xung quanh việc định tội đối với các bị can.

Cơ quan điều tra đã khởi tố Hoàng và đồng phạm cùng về hai tội là hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em. Bởi lẽ, các bị can đã thống nhất ý chí lấy túi xách của các bị hại rồi giữ lại, rủ uống rượu để giở trò đồi bại. Thậm chí, một người trong nhóm còn đi mua bao cao su về chia cho cả bọn. Sau đấy, Hoàng cùng một số người thực hiện hành vi hiếp dâm đối với G., còn Đồng thực hiện hành vi hiếp dâm U. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị can không biết rõ tuổi của các bị hại là bao nhiêu và cũng không phân công người nào sẽ thực hiện hành vi hiếp dâm đối với người bị hại. Khi các nạn nhân la khóc, các bị can đều biết nhưng không ai có ý kiến gì. Như vậy, họ đã mặc nhiên đồng tình với nhau trong việc hiếp dâm. Do đó phải xử lý các bị can về cả hai tội mới thỏa đáng.

Quan điểm khác lại cho rằng chỉ có Đồng phạm tội hiếp dâm trẻ em do U. mới hơn 14 tuổi. Hoàng và các bị can khác phạm tội hiếp dâm. Lý do: Tuy các bị can đã bàn bạc và thống nhất ý chí trong việc hiếp dâm các bị hại nhưng sau đó lại chia hai nhóm khác nhau để thực hiện hành vi. Trong quá trình dùng vũ lực đối với các bị hại, hai nhóm này không có hành vi nào khác để hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Việc nghe các người bị hại la khóc nhưng những người trong hai nhóm không ai có ý kiến gì là đương nhiên vì họ đang thực hiện hành vi của mình. Trên thực tế, chỉ có Đồng hiếp cô U. còn Hoàng và những người khác hiếp cô G. Việc Đồng đưa tiền cho người khác mua bao cao su hay nếu không có ai đi mua bao cao su thì các bị can vẫn thực hiện được hành vi hiếp dâm...

Còn vướng về điều khoản trong tội hiếp dâm Trong vụ án này, Hoàng và các đồng phạm (trừ bị can Đồng) phạm tội hiếp dâm là không có gì bàn cãi. ý kiến còn khác nhau ở chỗ các bị can này phạm tội hiếp dâm theo khoản 4 Điều 111 BLHS hay điểm c khoản 2 Điều 111 BLHS. Khoản 4 Điều 111 BLHS, quy định: “Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì bị phạt tù năm năm đến 10 năm”. Hoàng và đồng phạm hiếp dâm G. khi cô này mới hơn 17 tuổi nên xử lý theo điều khoản này là phù hợp. Tuy nhiên, hành vi của các bị can còn có tình tiết tăng nặng định khung nhiều người hiếp một người thuộc điểm c khoản 2 Điều 111 BLHS (có mức hình phạt lên đến 15 năm tù). Theo đoạn hai của khoản 4 Điều 111 BLHS thì “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó”. Vì vậy cần truy tố các bị can theo khoản 4 nhưng khi xét xử có thể áp dụng hình phạt quy định tại khoản 2 của Điều luật... Luật sư PHẠM HIỀN TRÚC, Đoàn Luật sư TP.HCM

SÔNG BA