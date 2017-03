Hiếp dâm thiếu nữ tâm thần, quỷ râu xanh lãnh 20 năm tù

Ngày 20-8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với Đỗ Xuân Lộc (SN 1986, quê Hà Nam) về tội hiếp dâm trẻ em.

Đỗ Xuân Lộc tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Dũng



Theo án sơ thẩm, tối ngày 18-2-2011, Lộc cùng 3 thanh niên khác là Phạm Xuân Cảnh, Phương Tuấn và Tuấn (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy từ Củ Chi-TPHCM sang Bình Dương nhậu.



Trên đường đi, N.T.K.T. (SN 1996, bị tâm thần nhẹ) vẫy tay xin đi nhờ nên cả nhóm cùng chở T. đi nhậu. Sau đó, nhóm Lộc mua mồi nhậu rồi đưa T. vào khách sạn.



Tại đây, Phương Tuấn xuống lễ tân khách sạn mua 4 bao cao su để cả nhóm quan hệ. Phương Tuấn quan hệ với T. trước, sau đó đến Tuấn rồi đến Lộc. Cảnh thấy T. đang “đèn đỏ” nên không quan hệ.



Sau khi thỏa mãn, Lộc cùng Cảnh chở T. về thì bị lực lượng tuần tra công an phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương xét hỏi. Tại công an phường, Lộc thừa nhận đã có hành vi đồi bại với T.



Riêng Tuấn và Phương Tuấn đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.