Hiệp hội Vận tải: Đại lộ đông tây lún không phải do xe quá tải!

Ông Trung cho rằng những rãnh sâu 10-20 cm nằm ở vệt bánh xe tải trên đại lộ Đông Tây từ liên tỉnh lộ 25B đến nút giao Cát Lái dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, lý do lún mà các đơn vị liên quan nêu ra hoàn toàn vô lý. “Đại lộ Đông Tây là tuyến đường được thiết kế cho cả xe tải nặng lưu thông chứ không chỉ riêng ôtô con, xe buýt. Hơn nữa, khi thiết kế cũng phải tính dư các hệ số chịu tải của mặt đường để những xe siêu trường, siêu trọng có thể lưu thông. Do vậy không thể đổ lỗi do xe quá tải lưu thông gây lún đường” - ông Trung nói.

Đoạn đại lộ Đông Tây bị lún thành rãnh sâu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: MP

Cũng theo ông Trung, hiện trên một số tuyến đường như Tôn Đức Thắng, liên tỉnh lộ 25B, xa lộ Hà Nội, đại lộ Nguyễn Văn Linh… cũng có lượng xe tải nặng, xe quá tải lưu thông nhiều. Tuy nhiên, ở các tuyến đường này không hề có chuyện “lún vệt bánh xe” như ở đại lộ Đông Tây. Ngay cả trục đại lộ Nguyễn Văn Linh mới được xây dựng cũng nằm trên nền đất yếu, sau khi đưa vào sử dụng cũng bị lún. Tuy vậy, lún ở đây diễn ra đều chứ không như ở đại lộ Đông Tây. Nhiều khả năng quá trình thi công cấp phối mặt đường ở đại lộ Đông Tây có vấn đề.

Hiện nay, do mặt đường bị lún thành rãnh sâu nên các lái xe khi qua đoạn này phải cho xe chạy vào rãnh, nếu không sẽ dễ bị trượt. Theo ông Trung, điều này khiến vỏ xe mau hư hỏng, việc chuyển làn cũng gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. “Để làm rõ các nghi vấn và có giải pháp khắc phục triệt để sự cố, chủ đầu tư cần thuê một đơn vị tư vấn kiểm định độc lập, đánh giá nguyên nhân” - ông Trung kiến nghị.

MP