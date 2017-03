'Hiệp sĩ' bắt hai con nghiện 'đua nóng' xe máy

Hai nghi can trộm cắp xe gắn máy.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng đội PCTP phường Phú Hòa) nhận được điện thoại của chị Phạm Thị Ngọc Hạnh (ngụ phường Phú Hòa) báo chị vừa bị mất xe máy wave. Ngay sau đó anh Hải cùng đồng đội tổ chức truy tìm.

Khi đi tới quốc lộ 1A (thuộc địa bàn quận 12), nhóm “hiệp sĩ” phát hiện có hai thanh niên đang bán chiếc xe máy giống như nạn nhân miêu tả. Tuy nhiên vì ở trên địa bàn khác nên anh Hải và đồng đội tiếp tục theo dõi. Khi hai nghi can quay lại TP Thủ Dầu Một thì nhóm “hiệp sĩ” liền ép xe truy vấn.

Hai thanh niên khai nhận chiếc xe máy trộm của chị Hạnh bán được 4,5 triệu đồng. Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” áp giải hai nghi can về công an TP Thủ Dầu Một. Tại đây nghi can khai tên là Trần Văn Đạo và Nguyễn Trường Giang. Cả hai đều nghiện ma túy, riêng Đạo có hai tiền án.

Bước đầu hai con nghiện này khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện.