"Hiệp sĩ" lãnh án vì nhận 100 triệu đồng của kẻ cướp

Ngày 29-8, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 6 năm tù đối với Nguyễn Hồng Vinh (SN 1991, quê Tiền Giang) và Lê Thành Có (SN 1994, quê An Giang) 3 năm tù về tội cướp tài sản.







Hai bị cáo Vinh và Có tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Phạm Dũng



Liên quan đến vụ án, ba bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1961), Lê Văn Hiệp (SN 1975) và Nguyễn Xuân Huy (SN 1993) đã bị phạt từ 18 tháng đến 30 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các bị cáo này không kháng cáo.



Theo án sơ thẩm, Vinh từng giúp việc cho bà Trần Thị Cẩm Châu nên biết rõ giờ giấc buôn bán và thu tiền hàng của bà. Sau khi nghỉ việc, ngày 24-6-2011, Vinh rủ Có canh bà Châu đi thu tiền về sẽ ép xe cướp.



Tối ngày 25-6-2011, Vinh đội tóc giả và ngồi sau để Có chở đến chợ đầu mối Bình Điền canh bà Châu về.



Phát hiện bà Châu lưu thông trên đường, Có ép xe để Vinh giật giỏ xách có 124 triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy.



Trên đường tháo chạy, cả hai bị Hiếu, Hiệp và Huy đuổi theo bắt giữ, áp giải về trụ sở công an.



Trên đường về công an xã, Vinh van xin nhóm Hiếu tha đồng thời đưa hết số tiền vừa cướp được cho các “hiệp sĩ”. Sau khi nhận tiền, nhóm Hiếu đã thả 2 tên cướp giật, đồng thời đưa lại cho Vinh 10 triệu đồng.



Tuy nhiên, hai kẻ cướp đã bị quần chúng và công an bắt giữ do có biểu hiện đáng ngờ. Tại công an, Vinh khai đã đưa toàn bộ tiền cho nhóm Hiếu.



Qua truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ các “hiệp sĩ”.



Theo Ph. Dũng (NLĐO)