Hiệu trưởng giết đồng nghiệp nhận án chung thân

Vụ án thu hút khá đông người tham dự vì có nhiều tình tiết gay cấn và vụ án cũng gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 24-6, các giáo viên gồm Nguyễn Thanh An (hiệu trưởng), Bùi Thanh Đẳng, Trần Việt Triều (giáo viên) đều công tác tại Trường Tiểu học C ở ấp Thọ Hậu, xã Phước Long tổ chức nhậu tại thư viện của trường. Khi đã ngà say, lời qua tiếng lại với nhau, tức vì bị thầy Triều nói móc như làm hiệu trưởng mà không giải được bài toán cấp 3, bị cáo An đã bất ngờ dùng dao Thái Lan, ôm ngang cổ thầy Triều và cứa vào cổ nạn nhân. Sau đó, bị cáo An còn tiếp tục xô và đè thầy Đẳng để cứa cổ. Thấy hai thầy bị thương, bị cáo An tự cắt cổ mình nhưng không chết và trốn thoát.

Tại tòa, bị cáo An khai vì quá bức xúc trước việc bị đồng nghiệp coi thường, nói khích, thêm có uống rượu bia nên không kiềm chế được bản thân. Đại diện VKS đề nghị mức án chung thân cho hiệu trưởng hành xử theo kiểu giang hồ.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo An mức án chung thân về tội giết người, bồi thường cho phía nạn nhân gần 150 triệu đồng.

M.NGỌC