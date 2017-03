Hiệu trưởng giết người lãnh án chung thân

Bị cáo tại phiên tòa xét xử



Ngày 24.6, An và hai cán bộ giáo viên của trường là Trần Việt Triều (29 tuổi, cán bộ văn thư) và Bùi Thanh Đẳng (chủ tịch công đoàn) tổ chức nhậu trong thư viện của trường.Trong lúc ba người nhậu say đã xảy ra cự cãi, cụ thể Triều nói An làm lãnh đạo quản lý mọi mặt của trường mà bài toán cấp 3 giải không ra, và không có bằng tốt nghiệp THPT…Do tức giận Triều có thái độ không tôn trọng mình, An đã dùng con dao có sẵn để đập nước đá cứa cổ Triều chết tại chỗ.Sau đó, An tiếp tục đè Đẳng để cứa cổ. Trong lúc giằng co quyết liệt, Đẳng đã chạy thoát, nhưng cũng bị nhiều vết thương trên đầu, thương tật vĩnh viễn 21%.Sau khi gây án, An được gia đình đưa đến công an đầu thú.Xét thấy hành vi giết người của An trong trạng thái tinh thần bị kích động nên tòa tuyên án chung thân.Theo Trần Thanh Phong(TNO)