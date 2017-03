Hiệu trưởng lĩnh án chung thân vì cứa cổ thuộc cấp

Ngày 28/12, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Nguyễn Thanh An (36 tuổi, nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học C xã Phước Long) án tù chung thân về tội "giết người".

Bị cáo An sau khi nghe tòa tuyên án tù chung thân. Ảnh: Thiên Phước

Theo cơ quan công tố, trưa 24/6, bị cáo An rủ cán bộ văn thư Trần Việt Triều và Chủ tịch Công đoàn Bùi Thanh Đẳng vào thư viện của trường nhậu. Trong lúc uống bia, An không giải được một bài toán cấp 3 do anh Triều đố.

Bị thuộc cấp chê bai, cho rằng hiệu trưởng chỉ có bằng bổ túc, bị cáo An tức giận xông đến kẹp cổ anh Triều rồi dùng dao cứa liên tục vào cổ. Anh Triều tử vong tại chỗ. Ông Đẳng lao đến can ngăn cũng bị hiệu trưởng đâm, gây thương tật 21%.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo An thừa nhận khi bị chê bai, xúc phạm đã không kìm chế được bản thân nên gây ra tội. Do bị cáo thành khẩn, ăn năn, cha là cán bộ có công với nước... HĐXX áp dụng mức án chung thân với An.

Theo Thiên Phước (VNE)