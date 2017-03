Hiệu trưởng thắng kiện, cô giáo bị thôi việc

Ngoài ra, tòa cũng phán quyết các quyết định kỉ luật, buộc thôi việc của nhà trường đối với bà Lụa là có cơ sở và đúng pháp luật. Bà Nguyễn Thị Bích Lụa kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm hủy các quyết định của trường, tiếp tục được giảng dạy và bồi thường thiệt hại về vật chất do thời gian nghỉ việc…



Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Bích Lụa, nguyên là giảng viên khoa lí luận cơ bản của trường chính trị tỉnh Tây Ninh. Ngày 2.12.2008, nhà trường ra quyết định kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo vì bà đã tự ý bỏ việc, gây khó khăn cho công tác giảng dạy của trường.



Trong thời gian đang chịu kỉ luật, bà Lụa tiếp tục nghỉ việc để ra Hà Nội khiếu nại về những việc ở trường mà không được sự đồng ý của lãnh đạo. Vì vậy, ngày 8.6.2009, hiệu trưởng trường chính trị Tây Ninh ban hành quyết định buộc thôi việc đối với bà Lụa. Cho rằng những văn bản này trái với quy định của pháp luật nên bà Lụa làm đơn khởi kiện ra TAND tỉnh Tây Ninh.



Tại phiên xử phúc thẩm, bà Lụa khai là do bị bệnh viêm xoang nên mới xin nghỉ để đi điều trị chứ không phải do coi thường nội quy của trường. Những ngày nghỉ để trị bệnh viêm xoang của bà đều có giấy của bác sĩ. Hơn nữa, trước khi ra Hà Nội khiếu nại, bà Lụa đã có làm đơn xin phép nhưng nhà trường không cho đi nên cô phải tự đi.



Ngoài ra, theo luật sư Hồ Nguyên Lễ, người bảo vệ quyền và lợi ích cho bà Lụa thì hiệu trưởng không có đủ thẩm quyền bổ nhiệm, buộc thôi việc đối với cán bộ. Thẩm quyền này là do ban tổ chức tỉnh ủy đảm nhận. Ông Nguyễn Tấn Dũng, người đại diện hợp pháp của hiệu trưởng trường chính trị Tây Ninh nêu quan điểm, hiệu trưởng trường đã được ban tổ chức tỉnh ủy ủy quyền để kí quyết định buộc thôi việc bà Lụa. Hơn nữa, bà Lụa đã nghỉ dạy nhiều ngày, nhiều lần là đã tái phạm nội quy của trường.



Đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng cho rằng, một cá nhân phải vì tổ chức. Trong pháp lệnh công chức cũng có những quy định điều công chức được làm và không được làm. Giảng viên Nguyễn Thị Bích Lụa đã có những vi phạm kỉ luật và tái phạm nên quyết định của trường chính trị Tây Ninh là đúng pháp luật và đề nghị tòa tuyên ý án sơ thẩm.





