Hình ảnh toàn cảnh đoàn tàu bị lật tại Yên Bái

Tại hiện trường, đầu tàu LC1 bị đứt rời rơi xuống ruộng. Toa hành lý và toa điện liền kề bị đổ nghiêng. Ước tính khoảng 100m3 đất đá đã sạt lở do mưa to kéo dài. Để vào được hiện trường vụ tai nạn, các cán bộ ngành đường sắt phải men theo đường sắt do không có đường bộ.

Đầu tàu LC1 bị đứt rời rơi xuống ruộng.

Một cán bộ đường sắt có mặt gần hiện trường cho biết, chuyến tàu LC1 chở hơn 400 hành khách xuất phát từ Hà Nội, khi đến km160 thuộc địa phận xã Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) thì thì bỗng nhiên đất đá sụt xuống khiến cho đầu tàu văng xuống ruộng sâu từ 5-7m, 2 toa xe khác đổ nghiêng. Tài xế Bùi Văn Thiêm (sinh năm 1960), công tác tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội may mắn thoát nạn.



Hai hành khách tử nạn là bà Khương Thị Thịnh, 55 tuổi và cháu gái Đinh Thu Phương, 9 tháng tuổi, trú tại Văn Yên tỉnh Yên Bái. Hai bà cháu ngồi ở đoạn tiếp giáp giữa toa số 1 và toa hành lý nên khi đầu tàu lật thì bị văng khỏi tàu và tử nạn.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là sạt lở đất do hôm qua địa bàn Văn Yên có mưa rất to, nền đất yếu.







Theo Thanh Nhàn (VTC News)