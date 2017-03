Hồ chứa bùn đỏ phải tuyệt đối an toàn

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thị sát, kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, tiến độ triển khai thực hiện dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) và dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) trong hai ngày 9 và 10-2.

Thủ tướng cho biết qua kiểm tra, dự án Tân Rai đã đảm bảo hiệu quả tổng hợp, gồm cả hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và yêu cầu về môi trường. “Những lo ngại về hoàn nguyên, xử lý bùn đỏ đều được giải tỏa bởi kiểm tra các thông số về môi trường đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Việc tiến hành hoàn nguyên và trồng cây công nghiệp ngay sau khi khai thác, các hồ bùn đỏ được xây dựng quy mô, công nghệ hiện đại và bảo đảm an toàn” - Thủ tướng nhận xét.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu TKV tiếp nhận, vận hành tốt nhà máy alumin, nâng công suất của nhà máy đạt 100%; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn môi trường, không chủ quan và tiếp tục kiểm soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối hồ chứa bùn đỏ cũng như môi trường, sinh thái, cảnh quan trong khu vực dự án. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp để huy động nguồn vốn tư nhân khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định.







Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang xem sản phẩm alumin tại dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Tân Rai (Lâm Đồng). Ảnh: CTV



Thị sát tại dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông, Thủ tướng nhắc nhở TKV lấy kinh nghiệm và sự thành công bước đầu của dự án Tân Rai để tiếp tục thúc đẩy tiến độ của dự án này theo đúng kế hoạch, để đến cuối năm 2015 nhà máy sẽ đi vào vận hành thương mại và có sản phẩm xuất khẩu. Theo Thủ tướng, hiện đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký sẽ đầu tư sản xuất chế biến sử dụng nguyên liệu nhôm Tây Nguyên. Trong đó có DNTN đầu tư nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông có công suất lên đến 300.000 tấn sản phẩm nhôm/năm trong giai đoạn 1 và lên đến 600.000 tấn trong giai đoạn 2 với số vốn đầu tư khoảng 665 triệu USD. Như vậy toàn bộ sản lượng alumin của Nhà máy Nhân Cơ cũng chưa đủ phục vụ cho nhà máy này.

“Các tín hiệu tích cực trên cho thấy triển vọng khai thác bauxite, sản xuất alumin-nhôm và các sản phẩm từ nhôm rất khả thi” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án sản xuất hàng chục sản phẩm sau nhôm để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trên cơ sở đó Chính phủ sẽ xem xét, tính toán và báo cáo trung ương kết thúc giai đoạn thí điểm và tiến hành xây dựng các dự án, tổ hợp khai thác, chế biến bauxite - alumin - nhôm ở quy mô lớn hơn trong những năm tới.