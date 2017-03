Họ hàng cùng làm quan gây phản cảm

Tại xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp, Nghệ An), dư luận đang xôn xao trước việc có tới hơn chục người là anh em, họ hàng với chủ tịch và bí thư đều là cán bộ ở xã này.

Đúng quy trình và do lịch sử để lại…

Sau Đại hội Đảng bộ xã Hạ Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn là em rể ông Trương Văn An - Bí thư Đảng ủy xã Hạ Sơn tiếp tục giữ các chức vụ này. Điều đáng nói là rất nhiều vị trí cán bộ khác của xã Hạ Sơn là người nhà của ông An và ông Thanh.

Cụ thể, trưởng công an xã và phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã này lần lượt là anh ruột và em ruột ông An. Trong khi đó, phó chủ tịch HĐND xã là cháu và phó chủ tịch UBND xã cũng là cháu ruột ông Thanh. Phó chủ tịch UBND xã này lại là anh ruột của xã đội trưởng xã Hạ Sơn….

Trao đổi với báo chí, lý giải về sự bất cập trên, ông An cho rằng: “Công tác cán bộ ở xã Hạ Sơn được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, dựa vào năng lực bản thân. Việc nhiều người là anh em, họ hàng cùng làm cán bộ xã không có gì bất thường nhưng nhiều khi tôi thấy cũng khó trong việc lãnh đạo”.

Ông An cũng cho biết cha của ông từng làm bí thư Đảng ủy xã và giữ chức vụ chủ tịch xã trong nhiều năm.

Trong khi đó ông Thanh cho biết: “Việc nhiều anh em, họ hàng, con, cháu làm cán bộ xã cũng do lịch sử để lại. Trước đây đường sá đi lại còn khó khăn, người dân ít đi học cao lên và không muốn làm cán bộ, do vậy chúng tôi phải làm. Mấy năm nay có đổi thay và được biên chế nhà nước nên nhiều người cũng muốn làm cán bộ”. Ông Thanh cũng cho hay có những vị trí biên chế cán bộ do huyện tuyển đưa xuống làm việc như địa chính, tư pháp nhưng xuống xã lại lấy con cháu ông, thế là ông có thêm hai người cháu làm cán bộ xã. “Nếu tách giữa tôi và bí thư xã thì mỗi bên anh em, họ hàng không nhiều lắm đâu, mỗi bên khoảng 5-6 cán bộ anh em thôi”.



Ông Lê Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn (trái). Đại hội Đảng bộ xã Hạ Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 đang bỏ phiếu bầu nhân sự. Ảnh: ĐL

Sẽ luân chuyển để không gây phản cảm

Về vấn đề này, ông Trần Công Kích, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Hợp, cho biết: “Nhìn vào danh sách anh em, họ hàng cán bộ ở xã Hạ Sơn không lớn lắm nhưng dù sao đã là anh em với nhau sẽ có tác động trong công tác lãnh đạo đó”. Ông Kích cho hay trước đại hội, Đảng ủy xã Hạ Sơn cũng đã nhìn thấy vấn đề bất cập này nhưng công tác cán bộ đó rất khó khăn vì thiếu nguồn cán bộ tại chỗ. Ông Kích cho biết sắp tới sẽ luân chuyển cán bộ để giải quyết vấn đề quá nhiều người nhà, anh em cùng làm lãnh đạo, cán bộ trong một xã.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, cho hay sẽ cho lập đoàn kiểm tra vấn đề trên ở xã Hạ Sơn.

Trao đổi với chúng tôi chiều 6-1, ông Hoàng Khắc Thanh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Quỳ Hợp, cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã thành lập đoàn do trưởng phòng Tổ chức huyện Quỳ Hợp chủ trì xuống xã Hạ Sơn kiểm tra toàn bộ hồ sơ và quy trình bổ nhiệm, mối quan hệ. Ít ngày nữa chúng tôi mới có kết luận cụ thể”.

Theo ông Khắc Thanh, qua kiểm tra ban đầu cho thấy đúng là có một số mối quan hệ gần gũi trong lãnh đạo xã Hạ Sơn như trưởng công an xã là anh ruột của bí thư xã và phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã là em ruột, chủ tịch Hội Nông dân là cháu ruột của bí thư xã. Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn cũng có ba người cháu họ làm cán bộ ở xã này” - ông Thanh cho hay.

Ông Thanh cũng cho hay thực tế xã Hạ Sơn là xã vùng cao, khó khăn, 90% là đồng bào dân tộc. Người dân ít đầu tư cho con cái học hành nên ít nguồn cán bộ. Hiện chỉ có năm người tốt nghiệp cao đẳng và đại học ở xã Hạ Sơn chưa có việc làm. Trong đó có hai người con của chủ tịch xã và một người con của phó bí thư thường trực đang muốn xin làm công chức, hai người là con của dân.

“Bây giờ tuyển năm người này thì phần lớn là con cán bộ. Chúng tôi có nói với lãnh đạo xã Hạ Sơn thời gian qua phong trào ở xã Hạ Sơn tốt nhưng dân nhìn vô có nhiều con, em bí thư và chủ tịch có nói gì thì nói, dù đúng là mặt bằng dân trí thấp nhưng nhìn phản ánh của dân thấy đó là bài học kinh nghiệm”. Ông Khắc Thanh nói thế và cho hay: “Chúng tôi sẽ tham mưu cho chủ tịch UBND huyện để luân chuyển cán bộ, công chức xã Hạ Sơn như tư pháp, địa chính, kế toán... sang các xã khác. Tuy rằng những cán bộ này tuyển dụng đúng nhưng để lại xã Hạ Sơn gây phản cảm là không nên”.