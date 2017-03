Họ hàng làm quan cùng chỗ: Luật cần siết lại

Tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An có nhiều người là bà con, họ hàng với bí thư và chủ tịch xã này làm cán bộ, công chức của xã. Tình trạng này cũng xảy ra ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An trước đó khi nhiều người họ hàng của ông Vi Văn Chân - nguyên Bí thư Đảng ủy xã này cùng làm cán bộ xã. Trước đó, tình trạng này cũng được phát hiện ở Mỹ Đức, Hà Nội. Cùng đó là ở huyện An Dương, TP Hải Phòng, nhiều họ hàng thân thích của một vị phó chủ tịch huyện này cùng làm cán bộ trong huyện.