Hộ nghèo sẽ nhận tiền hỗ trợ giá điện vào cuối quý II

Số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển cho các địa phương phát cho các hộ nghèo theo danh sách. “Dựa trên danh sách hộ nghèo từng tỉnh, Bộ sẽ chuyển khoản tiền hỗ trợ tiền điện về các tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm chuyển tiền về các xã để xã đưa số tiền đó đến tận tay người nghèo” - ông Chu Quang Cường, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế hoạch, cho biết.

Dù đã có thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương về triển khai giá điện mới nhưng qua tìm hiểu tại một số chi nhánh điện tại Hà Nội cho thấy hiện các chi nhánh cũng như chính quyền địa phương rất lúng túng. Theo thông báo của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), để nhận được khoản tiền hỗ trợ trên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày 1-3, các hộ nghèo phải liên hệ với điện lực địa phương để nhận mẫu đơn đăng ký hưởng giá điện ưu đãi. Tuy nhiên, hiện các hộ này vẫn chưa rõ phải trực tiếp đến lấy mẫu đơn hay chính quyền địa phương lấy hộ. Trong khi đó, một số chi nhánh điện lực chưa có danh sách hộ nghèo của địa bàn mình quản lý cũng như chưa biết phải nhận diện hộ nghèo như thế nào...

 Tập đoàn Than-Khoáng sản VN (Vinacomin) vừa công bố tăng giá bán than cho các nhà máy điện của EVN lên 5% so với năm 2010. Theo đại diện Vinacomin, mức tăng giá này đã có sự thống nhất với EVN và thực hiện theo đúng quy định của cơ quan quản lý. Hiện ngành than đang cân nhắc điều chỉnh giá bán cho các đối tượng khách hàng khác.

 Theo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, năm 2011 lượng điện thiếu trầm trọng hơn năm ngoái. Năm 2010, việc cắt điện luân phiên bắt đầu từ tháng 5 thì năm nay phải áp dụng ngay từ tháng 3.

 Ngày 10-3, tại nhiều giao lộ ở TP.HCM đã xảy ra tình trạng hỗn loạn, kẹt xe kéo dài do đèn tín hiệu giao thông tắt vì cúp điện. Ông Trần Trọng Huệ, Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng TP, cho hay công ty sẽ đấu nối thêm một nguồn điện dự phòng. Ở những giao lộ chỉ có một nguồn điện, công ty sẽ lắp đặt thiết bị tích điện (khoảng 50 triệu đồng/cái), có thể duy trì cho chốt đèn hoạt động được một ngày. Dự kiến trong tháng 3 sẽ đầu tư trước khoảng 20 thiết bị và sẽ triển khai đại trà trong tháng 4.

TRÀ PHƯƠNG – MP