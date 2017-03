Hồ sơ bệnh án thể hiện không có liềm

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vụ án có nhiều tình tiết cho thấy bị cáo bị oan. Theo hồ sơ, ông Nguyễn Nam đánh ông Trần Văn Hồng. Ông Nguyễn Văn Vân chạy đến can ngăn. Sau đó, ông Nam bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích vì đánh ông Hồng bị thương tật hơn 14% (nạn nhân bị nứt sọ chẩm, thương tật 8% và có thương tật 5% trên mặt do vật sắc nhọn gây ra). Ông Nam khiếu nại cho rằng ông đánh bằng tay thì không thể gây ra thương tật 5% này. Sau đó, ông Vân bị khởi tố do cơ quan điều tra xác định thương tật 5% trên là do ông Vân khi đến can đã dùng liềm gây nên. Ông Vân kêu oan...

Trao đổi với phóng viên, BS Lê Văn Thuận (Phó Giám đốc BV Đa khoa Bình Thuận) cho biết toàn bộ hồ sơ bệnh án không đề cập đến vật sắc tác động lên mặt nạn nhân. Theo quy tắc, các bác sĩ phải hỏi rõ bệnh nhân, ghi vào hồ sơ để nếu có vật sắc thì vật đó là gì, có rỉ sét hay không để phòng ngừa uốn ván...

Cạnh đó, trong quá trình điều trị, bệnh viện đã cho chụp ba phim CT scan sọ não bệnh nhân (ngày 22-3-2009), BS Phạm Văn Chương chẩn đoán nứt sọ chẩm. Nghi ngờ kết quả này, ngày 25-3-2009, bệnh viện chụp lại và BS Lê Văn Ngọc (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh) kết luận không bị nứt. Do hai kết quả khác nhau, để khách quan, ngày 1-4-2009, bệnh viện chụp lại lần thứ ba và kết luận sọ bình thường, không bị nứt. Thế nhưng không hiểu sao bản phim của bác sĩ Chương lại được đưa vào hồ sơ đi giám định...

Theo BS Thuận, để sự việc được minh bạch, sáng tỏ, bệnh viện sẵn sàng cung cấp các bản phim cho cơ quan điều tra và cần thiết phải đưa các bản phim này giám định lại để khách quan. BS Thuận cũng cho biết về thông tin có một y sĩ chuyên viết giấy chứng thương cho bệnh nhân là người nhà của nạn nhân, bệnh viện sẽ xác minh làm rõ và xử lý nghiêm khắc nếu có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ bệnh án.

NGUYỄN PHÚ NHUẬN