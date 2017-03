Hỗ trợ việc làm cho dân ở thủy điện An Khê - Ka Nak

Dự án thủy điện An Khê - Ka Nak do EVN làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày 14-11-2005 và nghiệm thu ngày 18-10-2012. Tổng diện tích đất thu hồi tại công trình này trên 3.100 ha, bao gồm cả đất tự nhiên, đất sản xuất và đất ở. Ngoài ra, việc tích nước thủy điện còn làm ngập hàng trăm hecta đất sản xuất quanh lòng hồ thủy điện. Công tác đền bù, tái định cư chỉ được thực hiện nửa vời đã khiến hơn 2.500 hộ dân của huyện Kbang và thị xã An Khê lâm vào cảnh khó khăn.

THÙY HƯƠNG