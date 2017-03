“Hố tử thần”: Không thể đổ lỗi đất yếu, cống cũ

Không giám sát tốt, dễ có chuyện “đốt cháy giai đoạn” Bất kể một công trình xây dựng nào cũng có quá trình thẩm định phương án thi công do các cơ quan chuyên môn nhà nước thẩm tra. Trong phương án thi công đó phải có cả những tính toán cho những rủi ro có thể xảy ra để có biện pháp thi công khả thi nhất, ít gây ảnh hưởng đến các công trình lân cận. Trong quá trình đào đường, nếu thiếu lực lượng giám sát thì nhà thầu khó tuân thủ đủ các yếu tố an toàn kỹ thuật trong thi công. Điều này cũng dễ hiểu vì việc “đốt cháy giai đoạn” làm tăng lợi nhuận cho nhà thầu. Nhưng một hố đào đóng thiếu cừ mà gặp mưa hoặc có mạch nước ngầm chảy mạnh qua thì chắc chắn nước ngầm, nước mưa kéo đất ở những khu vực xung quanh chảy vào hố. Khi đó, nhân viên thi công khó mà thấy được những khu vực xung quanh đang bị rỗng hoặc hở hàm ếch nên họ vẫn làm công việc của mình rồi lấp lại hố. Một thời gian ngắn sau, những nơi bị rỗng sụp thành hố là chuyện khó tránh khỏi. Còn nói chuyện đào đường thì nhiều khi phải chịu cảnh xảy ra sụt lún là thiếu trách nhiệm. Chẳng lẽ anh xây một tuyến tàu điện ngầm thì các vùng thi công đi qua bị sụp là chuyện đương nhiên, phải chấp nhận? Hay xây một cao ốc có tầng hầm ở khu vực trung tâm mà để xảy ra sập công trình lân cận là điều bình thường? Theo tôi, việc để xảy ra đào nơi này, sụp nơi khác một phần do lỗi của giám sát. Theo quy định, nhiệm vụ của đơn vị giám sát là vừa giám sát quá trình thi công, vừa giám sát quá trình nhà thầu đưa vật tư (chất lượng vật tư phải đúng theo mẫu thí nghiệm trước khi thi công), máy móc vào xây dựng công trình. Các công đoạn đào đường, lắp đặt cống, đầm đất, lấp hố đào… đều phải diễn ra dưới sự giám sát của nhân viên tư vấn giám sát và lực lượng giám sát của chủ đầu tư. Cho nên việc nhà thầu thi công có vấn đề như vậy là do thiếu sự giám sát chu đáo. Ông PHẠM ANH, chuyên gia giám sát công trình tại TP.HCM