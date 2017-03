Hòa Bình xử vụ án buôn bán ma túy liên tỉnh

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 8/9/2009, tại Km số 109 trên QL6 thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tổ công tác của cơ quan CSĐT tội phạm ma túy (C47) Bộ Công an kết hợp với Cục Cảnh sát biển Bộ Quốc phòng, Công an huyện Tân Lạc, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện ôtô nhãn hiệu Honda Civic, màu đen, BKS 30T-2233 đi từ huyện Mai Châu về huyện Tân Lạc, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh cho dừng xe để kiểm tra, nhưng xe không dừng, mà tăng tốc phóng nhanh, đồng thời từ trong xe vứt qua cửa kính phía trước bên phải xuống vệ QL6 một bọc hình hộp, bên ngoài bọc túi nilon màu đen.

Sau khi kiểm tra, bên trong hộp gồm 5 bánh chất bột màu trắng. Tổ công tác đã dừng xe và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Trên xe ôtô lúc đó có Trần Lê Quang (SN 1973), ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì (Hà Nội) và Hà Ngọc Lương (SN 1983), xã Tân Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Trưng cầu, giám định chất bột màu trắng là heroin. Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT đã bắt và khởi tố 27 bị can. Tuy nhiên, 6 bị can đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra 21 bị can còn lại, cơ quan điều tra đã làm rõ được: Từ năm 2008 đến ngày bị bắt, nhóm đối tượng trên mua bán trái phép tổng số 98 bánh, 1 cây, 0,575 gam heroin, cùng với một khối lượng lớn chất methamphetamine. Địa bàn hoạt động của chúng tập trung chủ yếu ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng 18 đối tượng khác liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy bị Viện KSND tối cao truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này chỉ có duy nhất bị cáo Dương Thế Duy bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm" theo Điều 314 Bộ luật Hình sự, do vào đầu năm 2008, có lần Duy trực tiếp chứng kiến việc các đối tượng trên mua bán heroin nhưng không tố giác với chính quyền, nên đã đủ căn cứ để cấu thành tội.

Với một vụ án phức tạp, hành vi vận chuyển, mua bán diễn ra trên nhiều tỉnh, thành, số lượng bị cáo đông. Chính vì vậy trong những ngày diễn ra phiên tòa, gần 200 Cảnh sát gồm: Lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, lực lượng an ninh… được huy động để đảm bảo trật tự cho phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 7-10 ngày.





Theo Nguyễn Liễu (CAND)