Hóa chất gây hại dọc bờ biển Bến Tre

Hiện người dân tại nhiều khu vực bãi biển huyện Bình Đại (Bến Tre) lo lắng vì nhiều hóa chất độc hại làm chết cây cỏ, phát cháy làm bỏng một thanh niên và đe dọa thủy sản nuôi trồng ở đây nhưng các cơ quan chức năng chưa xử lý.

Mới đây, chúng tôi đến nhà em Nguyễn Hoàng Vũ, 19 tuổi, ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận (Bình Đại), nạn nhân của vụ bỏng hóa chất vừa từ BV Chợ Rẫy trở về sau hơn 20 ngày điều trị. Vũ kể: “Khoảng 20 ngày trước, em cùng nhóm bạn đang đi bắt ốc dọc bãi biển. Khi em chạy xe máy cán phải một bao tải màu trắng trên bãi biển thì chiếc bao tải bất ngờ bốc cháy, sau đó em không còn biết gì”. Những người dân gần đó kịp thời lao vào dập lửa đưa Vũ đi cấp cứu. Riêng chiếc xe máy bị cháy rụi hoàn toàn.

Theo hồ sơ bệnh án tại BV Chợ Rẫy, em Vũ bị bỏng hóa chất độ 2 mặt, thân và tứ chi. Sau khi xuất viện, tổng số tiền viện phí chữa bệnh cho Vũ đã ngốn của gia đình gần 100 triệu đồng.





Cơ quan chức năng kiểm tra hóa chất mà người dân thu gom được dọc bờ biển Bến Tre. Ảnh: TQ

Nhiều người dân cho biết họ thấy nhiều thùng phuy, can nhựa đựng hóa chất nên trút bỏ, lấy can, phuy sử dụng. Những người tham gia thu gom hóa chất cho biết do ban đầu không biết nên khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất thì bị ngạt thở vì mùi cay nồng xộc vào mũi, mấy ngày sau còn bị cay mắt.

Ngoài loại hóa chất nói trên, nhiều người dân địa phương còn nhặt trên bãi biển nhiều gói tân dược và một số hóa chất khác.

Ông Nguyễn Văn Trí, ngụ xã Thừa Đức, kể khoảng 5 giờ sáng 22-11-2013, ông cùng sáu ngư dân đánh cá gần bờ biển phát hiện gần 500 gói tân dược nên chia nhau đem về nhà… dùng thử. Nhiều hộ dân khác nhặt được các can, phuy đựng trôi dạt vào bờ đã đổ bỏ các hóa chất, lấy can, phuy sử dụng.

Đồn biên phòng đã vận động người dân không sử dụng và giao nộp lại các loại thuốc, nhiều hóa chất lạ khác vì chưa rõ mức độ độc hại.

Theo Đại úy Ngô Duy Bảo, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Đại (xã Thừa Đức, Bình Đại), ngày 12-12, đại diện Công ty Cổ phần Giám định Thái Bình Dương (quận 4, TP.HCM) đã đến Đồn Biên phòng Cửa Đại thẩm định nguồn gốc các loại hàng hóa, hóa chất trôi dạt vào bờ biển mà đồn thu gom quản lý. Theo xác minh bước đầu, trong 154 túi bột màu trắng mà đồn biên phòng thu gom, đại diện tàu Heung A Dragon xác nhận đây là chất Cyanuric Chloride, một trong các hóa chất nằm trong danh mục hóa chất độc hại trên tàu.

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa Đại có buổi làm việc và đại diện tàu Heung A Dragon cam kết sẽ thu gom các loại hóa chất đã xác minh rõ nguồn gốc thuộc sở hữu của tàu. Các loại hóa chất chưa rõ nguồn gốc khác đơn vị sẽ tiếp tục xác minh để sớm thu gom. Tuy nhiên, đến nay đại diện tàu Heung A Dragon không có phản hồi nào.

“Mặc dù hiện nay các loại hóa chất này đã được đồn thu gom và tạm giữ, tuy nhiên chúng tôi vẫn rất lo lắng vì cán bộ chiến sĩ đồn vốn không có chuyên môn nghiệp vụ trong việc bảo quản và xử lý các loại hóa chất này. Các cơ quan chuyên môn nên sớm vào cuộc, đôn đốc đơn vị thu gom thực hiện đúng cam kết” - Đại úy Bảo cho biết.

TẤN QUỐC - NGỌC BÌNH