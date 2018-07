Hoa màu xứ Nghệ ngập trong lũ, giao thông ách tắc

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với tâm áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa từ ngày 13-7 đến chiều 17-7 phổ biến từ 200 - 450mm.

Trong đó, tại huyện miền núi Quỳ Châu 197 mm, huyện Đô Lương 241 mm, huyện Nam Đàn 321 mm, huyện Quỳnh Lưu 291mm, TP Vinh 400 mm, Cửa Hội 492 mm. Đặc biệt ở Chợ Tràng (huyện Hưng Nguyên) lượng mưa lên tới 520 mm.



Mưa lớn nhiều tuyến đường ở TP Vinh bị ngập sâu.

Do mưa lớn, tại TP Vinh, trong ngày 17-7, nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 10cm đến 50 cm, khiến ách tắc giao thông, nhiều xe máy, ô tô chết máy.



Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến cuối chiều 17-7, tại Nghệ An đã có 5 nhà dân bị sạt lở, gần 7.000 ha lúa bị ngập, hơn 1.300 ha ngô, ràu màu các loại đang ngập chìm trong nước lũ. Hơn 431 ha diện tích thủy sản bị ngập có nguy cơ mất trắng.

Mưa giông cũng làm nhiều đoạn trên quốc lộ 48E, quốc lộ 16, quốc lộ 48B và D; đường tỉnh 534B, 542E, 543B…bị sạt lở, ngập, chia cắt. Hơn 1.000 hộ dân tại Nghĩa Đàn bị chia cắt do cầu Tràn Dinh nối liền xã Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn) và xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An ngập sâu trên mặt cầu 1,7m.



Cánh đồng hoa màu ở huyện Nam Đàn ngập chìm trong nước lũ.

Trong ngày, tại Hà Tĩnh cũng có mưa giông trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh bị ngập, có đoạn ngập sâu gần 1m, ách tắc giao thông. Hiện ở Hà Tĩnh Hà Tĩnh đã có gần 8.000 ha lúa hè thu, rau, màu bị ngập lụt.



Hiện tại các huyện miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh đang cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.